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海外工作陷阱多！北市刑大提醒別被詐團騙了
現在是求職季，許多年輕人可望到海外工作，在網路社群軟體上看到境外合法線上博弈公司大舉徵才，當到海外時卻遭詐騙集團拘禁，台北市警察局刑警大隊提醒民眾，應該提高警覺，勿聽信詐團謊言，而成為詐團共犯。
北市刑大指出，許多剛畢業到求職新鮮人對海外工作充滿熱忱與憧憬，但目前各國因疫情而實施的邊境管制造成海外求職的難度，使得求職者在遍尋不著求職管道時，看到網路社群媒體上有著「境外合法線上博弈公司大舉徵才」貼文，而陷入詐騙集團陷阱。
刑大說，其工作內容多為行政助理、電腦打字人員，公司福利標榜著「百萬年薪、食宿全包、全額補助交通費」，工作地點多為菲律賓、柬埔寨及杜拜等國家，這些求職年輕人往往通過簡單面試就被錄取，當隨著「假公司」員工到達海外機場時，自身的護照、手機卻遭沒收，並被拘禁於髒亂的宿舍內，工作內容卻是以「假愛情交友」的方式實施詐騙。
若是要返國，就必須請親友支付大筆贖金或請求當地大使館救助，否則求職者即有遭受詐騙集團不斷轉賣致無法脫困等危險情境。
台北市警局提醒，民眾對國外工作等相關資訊應提高警覺，勿輕易聽信詐騙集團所說的話，因而成為詐欺集團共犯，呼籲民眾遇有出國工作時，務必謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線」，如遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有聽聞親友在外國遇到上述情況，也請立即就近向警察機關報案，警政署也將即時通知外交部駐外館處共同處理。
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