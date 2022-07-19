演員轉當警察卻狀況百出 他挨記1大過13申誡打官司輸了

新竹縣警察局竹北分局警員林守宏被控在臉書誣指偵查隊小隊長開偵防車回家洗澡、拿辣椒水噴酒醉女子、怠勤躲警車聊天、請公假卻未如實考試等，多次被記申誡、大過，他不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院駁回請求，判他敗訴，可上訴。

林守宏任職警察前，曾演出家和萬事興、艋舺燿輝、犀利人妻、新兵日記等連續劇；判決指出，他原是竹北分局警備隊員，之後調派為高鐵派出所警員，他2020年4月12日未經查證在臉書「警察之友會公開社團」指責偵查隊同仁開偵防車回家洗澡，被記申誡1次。

林同年4月5日受理一名酒醉女子遺失手機案件，因女子講話聲音較大、情緒不穩定，林表示「你再吵我會使用辣椒水」，便朝女子二度噴灑辣椒水，被記申誡2次。

另他同年6月3日處理案件後，於報案系統登載「分局縱放米粉湯妨害公務現行犯」、「警員林守宏死不瞑目」等，與報案內容無關的事項，被記申誡2次；林同年月8日和同仁執行巡邏勤務時，將警車停在路邊並在車內聊天長達半小時，被分局督察親眼目睹，挨記申誡2次。

林同年6月1日執行測速勤務後，在系統工作紀錄簿記載「測速時有很多汽車...讓我想到竹北分局某些XX可以目無法紀、膽大妄為擅自打壓基層警員...看到我拉的屎又想到竹北分局某些XX」等與勤務無關的事項，記申誡2次。

新竹地檢署同年5月1日、6月16日以被告身分傳喚林接受訊問，林返回分局後在還原筆錄記錄表寫「偵查不公開，為什麼竹北分局不詢問地檢署」、「我怎麼會記得問了什麼？用用你的大腦想想，想知道不會用晨報單陳報地檢署嗎？」也分別被記申誡2次。

林也以2020年6月13、14日參加警察三等特考為由請公假，但事後未繳驗到考證明，並在職務報告以腹瀉、頭痛、遭分局任意處分，身心俱疲在家休息而未到考，也沒有出門就醫紀錄，他也未撤銷公假改請病假，被記一大過懲處；另認為自己協助民眾打開反鎖車門應受嘉獎，分局卻只核予優績註記。