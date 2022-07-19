快訊

直播／副指揮官人選懸而未決 指揮中心14時說明最新疫情

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

演員轉當警察卻狀況百出 他挨記1大過13申誡打官司輸了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹警察局竹北分局警員林守宏被控在臉書誣指偵查隊小隊長開偵防車回家洗澡、拿辣椒水噴酒醉女子、怠勤躲警車聊天、請公假卻未如實考試等，多次被記申誡、大過，他不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院駁回請求，判他敗訴，可上訴。

林守宏任職警察前，曾演出家和萬事興、艋舺燿輝、犀利人妻、新兵日記等連續劇；判決指出，他原是竹北分局警備隊員，之後調派為高鐵派出所警員，他2020年4月12日未經查證在臉書「警察之友會公開社團」指責偵查隊同仁開偵防車回家洗澡，被記申誡1次。

林同年4月5日受理一名酒醉女子遺失手機案件，因女子講話聲音較大、情緒不穩定，林表示「你再吵我會使用辣椒水」，便朝女子二度噴灑辣椒水，被記申誡2次。

另他同年6月3日處理案件後，於報案系統登載「分局縱放米粉湯妨害公務現行犯」、「警員林守宏死不瞑目」等，與報案內容無關的事項，被記申誡2次；林同年月8日和同仁執行巡邏勤務時，將警車停在路邊並在車內聊天長達半小時，被分局督察親眼目睹，挨記申誡2次。

林同年6月1日執行測速勤務後，在系統工作紀錄簿記載「測速時有很多汽車...讓我想到竹北分局某些XX可以目無法紀、膽大妄為擅自打壓基層警員...看到我拉的屎又想到竹北分局某些XX」等與勤務無關的事項，記申誡2次。

新竹地檢署同年5月1日、6月16日以被告身分傳喚林接受訊問，林返回分局後在還原筆錄記錄表寫「偵查不公開，為什麼竹北分局不詢問地檢署」、「我怎麼會記得問了什麼？用用你的大腦想想，想知道不會用晨報單陳報地檢署嗎？」也分別被記申誡2次。

林也以2020年6月13、14日參加警察三等特考為由請公假，但事後未繳驗到考證明，並在職務報告以腹瀉、頭痛、遭分局任意處分，身心俱疲在家休息而未到考，也沒有出門就醫紀錄，他也未撤銷公假改請病假，被記一大過懲處；另認為自己協助民眾打開反鎖車門應受嘉獎，分局卻只核予優績註記。

林認為竹北分局濫權打壓、任意處分，沒有公信力，處分也違反平等、比例、明確性原則，導致他考績、升遷、薪資、統調資格受影響，他身心俱疲，罹患重度憂鬱症，提行政訴訟並要求新竹縣警局國家賠償20萬元；警局及竹北分局反駁處分皆符合獎懲標準、紀律實施要點等規定並未違法；北高行審酌分局各項處分認事用法沒有違誤，合乎法律，判林敗訴，另國家賠償部分也一併駁回。

林守宏。圖／聯合報系資料照片
林守宏。圖／聯合報系資料照片

警察 新竹 測速

延伸閱讀

破案表揚大合照中和警「偷比中指」被記申誡 網突破盲點

教師霸凌學生記1大過 中市府：依當時教師法辦理

獨／前軍情局長違規被記申誡 軍情幹部將面臨輪調回軍

大馬美胸女神打羽球 車頭燈大過球拍網太震撼：輸了

相關新聞

「跑山獸」幫搜救！台鐵員工登馬崙山失蹤6天 尋獲遺體

彰化42歲粘姓男子本月14日清晨獨自到台中市和平區馬崙山登山失蹤，家屬隔天報案，台中市消防局獲報連續多天動員上山搜尋，民...

女在花蓮溪玩「漂漂河」 疑繩索斷裂卡消坡塊溺斃

花蓮溪溪水清澈，部分區域水流平緩，有業者經營「漂漂河」的水上遊憩活動。昨天在鳳林鎮中興橋下溪床，有一名50歲劉姓女子疑似...

影／真的芭比Q了！MINI跑山失控撞護欄

有網友上傳一段跑山影片，三輛自小客車在山路上競速，最後一輛MINI轎車疑似想在過彎時超車，結果整輛車突然失控，先是左右搖...

演員轉當警察卻狀況百出 他挨記1大過13申誡打官司輸了

新竹縣警察局竹北分局警員林守宏被控在臉書誣指偵查隊小隊長開偵防車回家洗澡、拿辣椒水噴酒醉女子、怠勤躲警車聊天、請公假卻未...

影／汐止回收場起火 陣陣黑煙竄起

新北市汐止大同路上一家資源回收場上午傳出火警，現場冒出濃濃黑煙，消防局接獲通報後立刻派遣第六大隊前往救援，現場布水線撲滅...

登山社背工爬戒茂斯山回程失蹤 山友消防搜尋5天無果

台東縣林姓男子本月中旬初任登山社背工，15日與4名背工試登戒茂斯山，當天下午與另1背工下山時，不明原因失去聯絡，登山社連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。