登山社背工爬戒茂斯山回程失蹤 山友消防搜尋5天無果

台東縣林姓男子本月中旬初任登山社背工，15日與4名背工試登戒茂斯山，當天下午與另1背工下山時，不明原因失去聯絡，登山社連夜組隊上山搜尋，並通報縣消防局及民間搜救單位協尋，至今5日無果，登山社林姓負責人表示「絕不放棄」會持續尋找、搜救。

台東縣消防局關山大隊大隊長廖昱眾表示，本月16日凌晨接到通報，當天上午就立即組隊上山協尋，並優先尋找附近峽谷地區，也申請直升機空勘碎石坡，都未發現林男，目前每天都排1組協尋隊，進原始林中尋找，該山社背工及民間搜救隊也都到場協尋。

登山社負責人林健雄表示，33歲林男是池上原住民，過去這1年都在登山社擔任廚師，本月中旬表示想轉任當背工，經評估林的體能不錯、同意轉任，日前與登山社背工同仁1行5人試走戒茂斯山。

林健雄說，5人進入戒茂斯山後，同行一名同事因家人生病、要提前下山，15日由林男陪同一起下山，林疑腳程落後未跟上該同事，該同事先直接下山返家，林男約下午1時許曾打電話報平安，當時認為林已走到有訊號地方應該沒問題了，但一直未見林下山。