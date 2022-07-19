影／類解封！小吃部銷魂窟回血復活 僅這家蓋牌熄燈中

疫情趨緩，全台各景區人潮擠爆，「娛樂圈」也恢復生機。屏東多家小吃部4月起因群聚染疫，警方發動多波臨檢暫時歇業避風頭，近來陸續開業，不過九如天上人間小吃部卻仍熄燈，店前Ｔ霸招牌甚至還貼上紅紙，被形容成蓋牌，引人好奇。

今年4月起高屏疫情連環爆，「娛樂圈」被視為關鍵。屏東九如天上人間小吃部因知名度高，不少高雄人跨域消費，甚至連小琉球也有人度海極樂，讓疫情跨縣市甚至隔海擴散，因有從業人員跨店工作，更讓疫情在多家小吃部擴散。

屏東縣政府衛生局統計，4月分小吃部群聚染疫即達89例。縣長潘孟安後來要求警方全面查察，全縣小吃部幾乎全面歇業避風頭。

近來因疫情趨緩，小吃部陸續開門，還有店家張貼告示，表明未打3劑疫苗不可入店消費。衛生局表示，指揮中心於今年3月27日公告八大行業防疫規範後，無更新規範。

亦即進入場所顧客應提供至少接種3劑疫苗證明，並落實實聯制，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入。此外，所有工作人員（含流動工作人士）皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。相關從業人員還需造冊，並訂定健康監測計畫，以及有異常狀況時的追蹤處理機制。

屏東當時連爆確診的天上人間、可愛小吃部，都在九如台3線上，其中可愛已開始營業，但車程不過5分鐘的天上人間仍大門深鎖，甚至連紅透高屏地區的招牌都用紅紙蓋住，不見往日喧囂。