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影／還不出地下錢莊債務 4嫌設局假買虛擬貨幣真搶錢！

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市范姜、金兩男日前找來兩友，向人設局假買虛擬貨幣，實則搶回240萬。上周三（13日）晚上，蔡、趙兩男出面完成交易，待被害人要走回車內之際，范姜、金兩男伺機將240萬搶回。被害人被搶3小時候姍姍向警報案，循線將4嫌追緝到案，警詢後依強盜罪嫌送辦。

據了解，范姜（38歲）與金（25歲）兩男目前無業，因積欠地下錢莊債務無法清還，遂把腦筋動到以假買虛擬貨幣、達真搶錢目的。日前范姜、金兩人向人借了240萬，透過管道聯繫上一名虛擬貨幣賣家，雙方約妥上周三（13日）晚上6時許，於新莊區新知五路進行交易。

為了不讓人懷疑假買賣，范姜、金找來蔡（38歲）、趙（26歲）兩友，佯裝成買家赴約交易，而范姜與金男則開乘另輛汽車，躲在一旁伺機而動。當晚6時許，賣家交代陳姓員工抵達新莊區新知五路，隨後進入蔡、趙兩男開乘汽車內，短短數秒鐘完成交易，陳男清點完240萬元，確認無誤後下車，蔡、趙兩男立即飆車速離。

正當陳男準備駕車離開，躲在陳男車後的范姜與金突然衝出，朝著陳男猛噴辣椒水，待陳男疼痛雙手摀眼之際，范姜與金男趕緊把掉落在地240萬現金搶回，隨即駕車直奔泰山區棄車，換乘另輛汽車與蔡、趙兩人會合，兩車四人再連夜開車南下高雄逃躲。

案發後3小時，陳姓男子才向轄區警報案，陳男指稱是受老闆委託，與人約在新莊區新知五路交易虛擬貨幣，不料，卻遭人搶了240萬現金。警方獲報立即組成專案小組，兩天後（15日）上午8時許，循線於桃園機場逮捕正要潛逃柬埔寨的蔡、趙兩男，昨天（18日）上午10時許，范姜與金則在律師陪同下到分局投案。

4嫌偵詢過程，蔡嫌不願清楚交代案情，范姜、金、趙則坦承設局以假買賣，真搶回240萬還債，警詢後依強盜罪嫌移送4嫌，檢方複訊後由院方裁定蔡嫌聲押獲准，另范姜、金、趙則各以10萬元交保候傳。

上周三晚上，新北市新莊區新知五路發生一起，假買虛擬貨幣真搶錢案件。記者曾伯愷／翻攝
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警循線於桃園機場，逮捕正要搭機出境的趙姓嫌犯。記者曾伯愷／翻攝
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虛擬貨幣 桃園機場

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