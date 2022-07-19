「跑山獸」幫搜救！台鐵員工登馬崙山失蹤6天 尋獲遺體

彰化42歲粘姓男子本月14日清晨獨自到台中市和平區馬崙山登山失蹤，家屬隔天報案，台中市消防局獲報連續多天動員上山搜尋，民間救難團體也加入協尋，家屬心急，在臉書貼文懸賞50萬元，希望在這幾天的關鍵期能快點找到人，但不幸的是粘男遺體稍早已尋獲。

粘男在台鐵上班，14日獨自從彰化到台中市和平區攀登馬崙山，至今下落不明，台中市消防局接獲通報，15日派員上山搜救，經手機定位發現粘男應在距離馬崙山登山口4至5公里處，研判可能在該段山路滑落陡坡，也有山友說，馬崙山應不易迷路，可能滑落山坡受困。

台中市消防局連續多天動員上山搜救，未發現粘男蹤跡，家屬心急，認為這幾天是關鍵期，希望有經驗的登山隊幫忙，家屬說，粘男當天穿淺色上衣、深色長褲、黑色鞋子，揹著藍色背包，戴眼鏡、口罩，希望14日當天上午11點5分至11點42分，朝馬崙山三角點移動或離開的山友，如果線索可提供協助。