聽新聞
test
0:00 / 0:00
「跑山獸」幫搜救！台鐵員工登馬崙山失蹤6天 尋獲遺體
彰化42歲粘姓男子本月14日清晨獨自到台中市和平區馬崙山登山失蹤，家屬隔天報案，台中市消防局獲報連續多天動員上山搜尋，民間救難團體也加入協尋，家屬心急，在臉書貼文懸賞50萬元，希望在這幾天的關鍵期能快點找到人，但不幸的是粘男遺體稍早已尋獲。
粘男在台鐵上班，14日獨自從彰化到台中市和平區攀登馬崙山，至今下落不明，台中市消防局接獲通報，15日派員上山搜救，經手機定位發現粘男應在距離馬崙山登山口4至5公里處，研判可能在該段山路滑落陡坡，也有山友說，馬崙山應不易迷路，可能滑落山坡受困。
台中市消防局連續多天動員上山搜救，未發現粘男蹤跡，家屬心急，認為這幾天是關鍵期，希望有經驗的登山隊幫忙，家屬說，粘男當天穿淺色上衣、深色長褲、黑色鞋子，揹著藍色背包，戴眼鏡、口罩，希望14日當天上午11點5分至11點42分，朝馬崙山三角點移動或離開的山友，如果線索可提供協助。
台中消防局連日動員上山搜尋，民間救難團隊也加入搜救行列，更動員空拍機尋找，山上尋人高手「跑山獸」昨晚加入搜救，台中市消防局表示，今天上午持續搜尋，上午11點在馬崙山三角點往白姑大山方向峭壁下方的馬崙溪瀑布找到粘男，已死亡，消防人員說，往白姑大山路程比馬崙山更遠，不知他為何掉落該處瀑布，消防人員正想辦法吊掛帶回遺體。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言