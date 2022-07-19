曾說「是幹才就能兼顧防疫」？方仰寧確診引基層熱議

台南市警察局長方仰寧昨天傳出確診，外界有人形容「鐵漢不敵疫情」；不過消息傳開引發網友笑稱「衛生警察怎麼也會確診？」還有前檢察官發文嘲諷，指方仰寧確診不值得嘲笑。

受到熱議的原因在於台南警方各單位今年5月16日，都收到方仰寧裁示稱曾多次要求督導分局長等各單位主管的「防疫處理、執行能力」，還強調是「幹才」就能兼顧防疫，如今他確診消息一出，就成為基層員警熱議話題。

許多也確診染疫的單位主管自嘲「不是幹才」，一些沒有染疫的單位主管則被部署同僚戲稱「真的是幹才啊！大老闆都確診了還沒事！」也有基層主管為方仰寧緩頰，不過許多員警的對方仰寧確診看法是：「話真的不要說得太滿」。

吳姓前檢察官則在臉書戲謔貼文給警界臉友表示，某地方警局長：「是幹才就能兼顧防疫」，「我們凡人雖然都不是幹才、學不會講幹話，但是對於幹才要有銅鋰鋅，哀矜勿喜啊！」

他表示，這位局長兩個月前的工作日報裁示內容，對照兩個月後的確診消息，確診不值得嘲笑，「值得大笑的是2個月前的幹話」；當時對全台南市員警要求「執行處理防疫」，「斬斷傳播鏈、消滅感染源」是警察的工作？那要指揮中心和地方衛生單位幹什麼？有員警在臉書留言「建議」我們警察局長以後的頭銜應該「更正」為「警察及衛生局長」。

方仰寧的電話轉語音信箱，局長室專員表示，局長因為喉嚨不適不方便說話所以沒有接電話。記者請他詢問基層熱議此事的看法，他轉述方仰寧說法強調，當時日報會議發言用意是因許多單位發生確診，希望各單位主管要特別留意、發現異常時能迅速採適當防疫措施；會議紀錄的用詞是遭到誤解，非以防疫狀況來評斷員警表現。

「網友的批評雖是本人始料未及，或許用字未臻精準，但我要表達的原意並沒有錯誤，至於部分網友的「類解讀」或是「超譯」該文意，個人雖尊重但卻感到遺憾。