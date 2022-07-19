快訊

彰化男子登馬崙山失蹤6天 稍早已尋獲遺體

機密被經濟間諜盜年損千億 加重罰則為何企業憂心

金融時報：美國會議長波洛西下月訪台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林縣警局宣導安全駕駛 8月起這些項目加強取締

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣今年發生死亡車禍58件，造成59人死亡，主因為超速和無照駕駛，然而雲林縣老年人口高達19.4%，高齡務農者占無照駕駛事故大多數，雲林縣警局第3季交安專案中，將針對「安全駕駛」在村里廣播、長青食堂等加強宣導，8月起針對無照駕駛、超速、惡意逼車等項目加強執法。

雲林縣警局表示，為防制交通事故及維護行車安全，配合交通部推動四季交安專案，前2季已取締42881件超速行駛、2502件無照駕駛，但截至今天，今年共發生死亡車禍58件、造成59人死亡，另也有酒駕103件、造成119人傷亡，第3季在宮廟、社區活動中心、長青食堂等地加強宣導安全駕駛重要性。

雲林縣警局指出，根據交通部公路總局委外研究統計，經過汽、機車駕訓較未受訓者，違規風險減少32%，肇事風險減少20%，顯見民眾透過完整駕訓班訓練，除提升駕駛技術外，同時培養正確之用路觀念及建立良好駕駛習慣。

雲林大眾運輸系統尚未完備，民眾多自駕為主，然幅員遼闊、道路筆直，易在不自覺情況下就超速行駛，雲林縣警局期望透過宣導「安全駕駛」各項觀念，培養民眾好習慣「不超速、不逼車、不無照」，7月加強宣導後，8月起將針對超速、惡意逼車、無照駕駛等項目加強執法。

雲林縣警局虎尾分局在宮廟發送宣導品，宣導交通安全。圖／虎尾警分局提供
雲林縣警局虎尾分局在宮廟發送宣導品，宣導交通安全。圖／虎尾警分局提供
雲林縣警局斗南分局針對「不超速、不逼車、不無照」踩街宣導。圖／斗南警分局提供
雲林縣警局斗南分局針對「不超速、不逼車、不無照」踩街宣導。圖／斗南警分局提供
雲林縣警局在交通安全月，率隊到駕訓班宣導安全駕駛觀念。圖／雲林縣警局提供
雲林縣警局在交通安全月，率隊到駕訓班宣導安全駕駛觀念。圖／雲林縣警局提供

雲林

延伸閱讀

苗警大執法1個月 台61線取締大車超速、超載23件

雙北等9縣市防高溫 花蓮富源38.4度

雲林婦身穿紅衣採竹筍…消失竹林中 百人搜救找不到

雲林3歲童被毆打菸燙渾身傷 狠心母和同居人虐童被押

相關新聞

影／新北40歲男酒後家暴父親 警聽他罵「靠北」霸氣壓制

新北市鄭姓男子常出言不遜「教訓」6旬父親，前天下午又酒後失態，動手痛毆父親，家人受不了報警。警方趕抵，認為鄭男涉嫌家暴，...

彰化男子登馬崙山失蹤6天 稍早已尋獲遺體

彰化42歲粘姓男子本月14日清晨獨自到台中市和平區馬崙山登山失蹤，家屬隔天報案，台中市消防局獲報連續多天動員上山搜尋，民...

女在花蓮溪玩「漂漂河」 疑繩索斷裂卡消坡塊溺斃

花蓮溪溪水清澈，部分區域水流平緩，有業者經營「漂漂河」的水上遊憩活動。昨天在鳳林鎮中興橋下溪床，有一名50歲劉姓女子疑似...

影／真的芭比Q了！MINI跑山失控撞護欄

有網友上傳一段跑山影片，三輛自小客車在山路上競速，最後一輛MINI轎車疑似想在過彎時超車，結果整輛車突然失控，先是左右搖...

新北汐止資源回收場火災 遠處可見大量濃煙竄出

新北市汐止區大同路一段一間露天資源回收場，今天早上11點18分發生火警，場內雜物等垃圾繁雜，燃燒迅速、濃煙也非常大，消防...

影／新北市汐止資源回收廠大火 一怪手遭波及

新北市汐止區大同路一段一間資源回收廠接近中午時發生火警，現場濃煙密布，一輛怪手也被波及，駕駛一度想嘗試前往將怪手駛出，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。