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雲林縣警局宣導安全駕駛 8月起這些項目加強取締
雲林縣今年發生死亡車禍58件，造成59人死亡，主因為超速和無照駕駛，然而雲林縣老年人口高達19.4%，高齡務農者占無照駕駛事故大多數，雲林縣警局第3季交安專案中，將針對「安全駕駛」在村里廣播、長青食堂等加強宣導，8月起針對無照駕駛、超速、惡意逼車等項目加強執法。
雲林縣警局表示，為防制交通事故及維護行車安全，配合交通部推動四季交安專案，前2季已取締42881件超速行駛、2502件無照駕駛，但截至今天，今年共發生死亡車禍58件、造成59人死亡，另也有酒駕103件、造成119人傷亡，第3季在宮廟、社區活動中心、長青食堂等地加強宣導安全駕駛重要性。
雲林縣警局指出，根據交通部公路總局委外研究統計，經過汽、機車駕訓較未受訓者，違規風險減少32%，肇事風險減少20%，顯見民眾透過完整駕訓班訓練，除提升駕駛技術外，同時培養正確之用路觀念及建立良好駕駛習慣。
雲林大眾運輸系統尚未完備，民眾多自駕為主，然幅員遼闊、道路筆直，易在不自覺情況下就超速行駛，雲林縣警局期望透過宣導「安全駕駛」各項觀念，培養民眾好習慣「不超速、不逼車、不無照」，7月加強宣導後，8月起將針對超速、惡意逼車、無照駕駛等項目加強執法。
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