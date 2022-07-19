快訊

彰化男子登馬崙山失蹤6天 稍早已尋獲遺體

機密被經濟間諜盜年損千億 加重罰則為何企業憂心

金融時報：美國會議長波洛西下月訪台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

颱風後路樹橫倒馬路害騎士慘摔骨折 台中養工處國賠9萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

去年盧碧颱風過後台中后里區因路樹傾倒，造成吳姓騎士急煞閃避慘摔斷鎖骨，他對台中市府養護工程處求償國賠36萬元，養工處辯稱有盡維護之責，認為是天候不可抗力因素；台中地院發現，當時僅事發樹傾倒其餘均正常，認定養工處對路樹管理有欠缺，判國賠吳男9萬200元，可上訴。

吳男主張，他去年8月7日早上9點多騎機車經后里區三豐路三段靠近馬場路段，因養工處管理的行道樹傾斜突出機車道上，害他行經急煞往右自摔，造成手肘、手部擦傷，右側鎖骨也骨折，認為養工處未盡管理維護之責，提國賠求償36萬5500元。

台中養工處抗辯稱，就吳男所稱事故是「事後報案」，受傷也都吳男自述，別無其他佐證，而當天9點平均風力為蒲福氏4級風、降雨量29公釐，前一天降雨量達116公釐，依巡查紀錄認為已盡路樹養護之責，本件應為天候不可預見因素，吳本應注意前車狀況，也爭執撫慰金過高。

法院查，吳男摔車後第一時間自行將機車牽起，已破壞現場，自覺留在現場沒有意義，才對傾斜的路樹拍照後，騎車至附近大甲分局義里派出所報案，經員警受理會同回事故現場拍照登記，因過程覺得胸痛，由警方開車送他回家，再自行就醫照X光才發現骨折。

法院審酌，根據相關供詞、現場照片，驗傷紀錄等，和吳男所稱事故經過大致相符，足以認定當時是因路樹傾斜後才導致他騎車行經摔車，不採信養工處辯詞。

法院指出，根據現場照片，路樹確實已經傾倒橫阻在路面上，導致行經路段的民眾無法正常行駛，需要閃避才能避免撞擊，顯然已經妨害該路段行車往來安全，就算養工處於8月2日委託廠商修剪，但就傾斜突出車道，並未有足以防止的具體措施。

法院也認為，當時雖颱風過後，但同路段其餘多棵路樹都沒因雨量、風速傾斜，難認是天後異常之不可抗力因素，認定養工處對路樹維護、管理有欠缺，經計算後判養工處應給付吳男9萬200元。

台中地院豐原簡易庭。記者曾健祐／攝影
台中地院豐原簡易庭。記者曾健祐／攝影

路樹 國賠

延伸閱讀

台化打三年官司 獲國賠4.7億

台14線漏水路基掏空 曳引車遇坑翻覆獲國賠127萬

恍惚男攜槍彈上路沿路毀7車不甩 直撞到台大路樹才停下

男子駕車自撞台大側門路樹 警方查獲槍彈送辦

相關新聞

影／新北40歲男酒後家暴父親 警聽他罵「靠北」霸氣壓制

新北市鄭姓男子常出言不遜「教訓」6旬父親，前天下午又酒後失態，動手痛毆父親，家人受不了報警。警方趕抵，認為鄭男涉嫌家暴，...

彰化男子登馬崙山失蹤6天 稍早已尋獲遺體

彰化42歲粘姓男子本月14日清晨獨自到台中市和平區馬崙山登山失蹤，家屬隔天報案，台中市消防局獲報連續多天動員上山搜尋，民...

女在花蓮溪玩「漂漂河」 疑繩索斷裂卡消坡塊溺斃

花蓮溪溪水清澈，部分區域水流平緩，有業者經營「漂漂河」的水上遊憩活動。昨天在鳳林鎮中興橋下溪床，有一名50歲劉姓女子疑似...

影／真的芭比Q了！MINI跑山失控撞護欄

有網友上傳一段跑山影片，三輛自小客車在山路上競速，最後一輛MINI轎車疑似想在過彎時超車，結果整輛車突然失控，先是左右搖...

新北汐止資源回收場火災 遠處可見大量濃煙竄出

新北市汐止區大同路一段一間露天資源回收場，今天早上11點18分發生火警，場內雜物等垃圾繁雜，燃燒迅速、濃煙也非常大，消防...

影／新北市汐止資源回收廠大火 一怪手遭波及

新北市汐止區大同路一段一間資源回收廠接近中午時發生火警，現場濃煙密布，一輛怪手也被波及，駕駛一度想嘗試前往將怪手駛出，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。