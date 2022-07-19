颱風後路樹橫倒馬路害騎士慘摔骨折 台中養工處國賠9萬

去年盧碧颱風過後台中后里區因路樹傾倒，造成吳姓騎士急煞閃避慘摔斷鎖骨，他對台中市府養護工程處求償國賠36萬元，養工處辯稱有盡維護之責，認為是天候不可抗力因素；台中地院發現，當時僅事發樹傾倒其餘均正常，認定養工處對路樹管理有欠缺，判國賠吳男9萬200元，可上訴。

吳男主張，他去年8月7日早上9點多騎機車經后里區三豐路三段靠近馬場路段，因養工處管理的行道樹傾斜突出機車道上，害他行經急煞往右自摔，造成手肘、手部擦傷，右側鎖骨也骨折，認為養工處未盡管理維護之責，提國賠求償36萬5500元。

台中養工處抗辯稱，就吳男所稱事故是「事後報案」，受傷也都吳男自述，別無其他佐證，而當天9點平均風力為蒲福氏4級風、降雨量29公釐，前一天降雨量達116公釐，依巡查紀錄認為已盡路樹養護之責，本件應為天候不可預見因素，吳本應注意前車狀況，也爭執撫慰金過高。

法院查，吳男摔車後第一時間自行將機車牽起，已破壞現場，自覺留在現場沒有意義，才對傾斜的路樹拍照後，騎車至附近大甲分局義里派出所報案，經員警受理會同回事故現場拍照登記，因過程覺得胸痛，由警方開車送他回家，再自行就醫照X光才發現骨折。

法院審酌，根據相關供詞、現場照片，驗傷紀錄等，和吳男所稱事故經過大致相符，足以認定當時是因路樹傾斜後才導致他騎車行經摔車，不採信養工處辯詞。

法院指出，根據現場照片，路樹確實已經傾倒橫阻在路面上，導致行經路段的民眾無法正常行駛，需要閃避才能避免撞擊，顯然已經妨害該路段行車往來安全，就算養工處於8月2日委託廠商修剪，但就傾斜突出車道，並未有足以防止的具體措施。