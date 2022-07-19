女在花蓮溪玩「漂漂河」 疑繩索斷裂卡消坡塊溺斃
花蓮溪溪水清澈，部分區域水流平緩，有業者經營「漂漂河」的水上遊憩活動。昨天在鳳林鎮中興橋下溪床，有一名50歲劉姓女子疑似泳圈翻覆、繩索斷裂，整個人被溪水沖走，遭水流捲到米棧區段消波塊下方，不幸溺斃，警方將深入調查，將依照過失致死罪嫌移送法辦。
鳳林警分局偵查隊長朱茂昇表示，於昨天下午2點多，接獲有民眾在花蓮溪中興橋下游約2公里處，溺水需要救援，趕到現場發現是漂漂河水上體驗活動。儘管有穿救生衣，但劉姓女子戲水時不幸溺斃，已針對戶外活動體驗公司及相關人員調查，如發現不法等情事，將依照過失致死罪嫌移送法辦。
消防局第二大隊指出，獲報後出動鳳林、壽豐、萬榮分隊6車12人，發現劉女卡在消坡塊中，救難人員利用徒步方式接觸，但女子當下沒有呼吸心跳，緊急送往鳳林榮民醫院急救不治。
警方初步調查，該家業者是花蓮市水域活動公司，在鳳林鎮箭瑛橋下原住民生活會館前花蓮溪，舉辦漂漂河固定游泳圈戲水活動。昨天同團共14人，由2教練陪同下水玩漂漂河，劉姓女子的泳圈與丈夫、媽媽綁繫在一起，但劉女所乘坐的游泳圈固定繩索斷裂，遭溪流捲入消坡塊下失蹤，經搜救人員搜尋後，於米棧區段尋獲劉女，不幸溺斃。
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