影／當鋪夫妻佯投資吸金10億 彰化地方仕紳30人被騙

彰化縣林姓當鋪業者，10年前開始以投資土地開發、染布廠等理由，向地方仕紳邀約投資，實為吸金，因後續林財務有缺口，導致被害人收不到紅利，除了到林男當鋪潑漆外，也向檢警提告，刑事局去年底蒐證，收網帶回林等3人，全案被害人超過30人，吸金達10億，檢方訊後以30萬元交保。

刑事局中打三隊在去年7月間獲報，林姓男子（48歲）、胡姓妻子（45歲）經營當鋪，後來涉足染布廠後，財務出現缺口，從2011年開始，陸續向地方仕紳、黑白兩道邀約投資，以投資當鋪、布廠、土地開發為由吸金，還佯稱「投資100萬元可月領2至3萬元紅利」，因林在地方人脈不錯，出入都以名車代步，行情頗佳，紛紛加入投資。

據查，因有被害人投資後，發現林的確依約支付紅利，加碼投資，有一名被害人是彰化知名傳產業者，在大陸設有廠房，也因林提供的高額紅利而心動，陸續投入上億元投資，沒想到卻中了林男「放長線釣大魚」的陷阱，也有被害人因遲遲討不回血汗錢，前往林的當鋪潑漆洩憤。

刑事局中打三隊發現，被害人雖然有30人，發現被害後都陸續向檢、警、調等單位報案，不過因都是個別報案，檢方多以民事糾紛案件作結，不起訴處分，但因刑事局後續調查之後，發現林不是單純的民事糾紛，涉嫌詐騙等刑事犯行，去年7月間介入偵辦。

全案報請彰化地檢署檢察官朱健福指揮，與彰化縣刑大合組專案小組，調查發現，林利用旗下經營的公司創造高額獲利的假象，開立10萬元至100萬元不等的客票，交付投資股東，作為抵押，接著再將股東投資的現金，以數十本人頭戶洗錢，最多轉帳5層，以規避查緝，不法贓款則用來購買保單、進口車與房地產。

專案小組從去年11月至今年5月間，分3波前往台中、彰化等地搜索，查獲林姓夫妻與陳姓女會計（40歲）等人到案，清查金流吸金贓款達10億元，部分被害人因怕身分曝光名譽受損，不敢報案製作筆錄，目前已清查有10名被害人報案，受害金額近5億元。