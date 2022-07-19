怪阿伯色性不改！公車摸25歲女胸部 判刑10月不給緩刑

蔡姓老翁日前搭公車見25歲女子小真（化名）獨自上車、坐其身旁，趁機撫摸小真手臂、大腿，還手搓捏胸部，小真驚恐反對改坐後排座位，下車後至工作處聯絡家屬報案，指有「奇怪阿伯」摸她胸部還有手，警調閱公車監視器將蔡帶回，檢訊後起訴，台東地院依犯強制猥褻罪，處有期徒刑10月，不宣告緩刑。

小真向警方表示，2020年9月28日上午約7時50分許，她在台東縣成功鎮鼎東客運總站上車，上車後就看到奇怪阿伯叫她過去坐座位旁，當客運行經都歷東管處路段時，奇怪阿伯突然伸左手觸碰她身體，右手一直捶自己大腿，並伸出左手搓揉她胸部，她告訴老翁不要碰，她會害怕。

重複說不會欺負她，但緊接著又第二次撫摸她左手與左手臂，之後又持續撫摸她左手臂，搓揉胸部，又說他兒子也在上班，年齡跟她一樣，要跟男生在一起才會正常，

院方認為，蔡男當時違反女子意願做猥褻行為，已侵害小真性自主決定權，屬刑法第224條所定強制猥褻行為，審酌蔡男曾因妨害性自主案，判處有期徒刑7年3月、7年6月，並定應執行刑為有期徒刑10年確定，於102年5月8日縮短刑期假釋出監，這次又再次趁機撫摸猥褻女子，侵害女方性自主權及人格尊嚴。