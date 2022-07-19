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中年婦騎車心絞痛喘不過氣 警員火速載送醫救回一命

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市仇姓中年婦人昨天騎機車行經金華路三段，突然心絞痛喘不過氣來，她急忙按喇叭向前方巡邏警員求助，市警二分局中正派出警員見情況危急，開警車火速載她送醫，約3分鐘到達醫院急診室急救，及時挽回一命。

警察先生快點！我快喘不過氣來，可以幫忙送我去醫院嗎？」55歲仇姓婦人昨天下午2點多，騎機車行經金華路三段與中正路口，突然感到心悸，胸悶心絞痛，身體發軟不適，甚至喘不過氣，剛好遇到巡邏警車在前方，趕緊按喇叭，向警員求援。

當時中正派出所警員吳桂卿、周韋佑聽到後方急促喇叭聲，連忙停車了解情狀況後，將她扶上車，駕警車沿途開啟警報器，協助載送婦人到民生路郭綜合醫院急救。警車成功避開壅塞車流，10分鐘路程不到3分鐘就順利到達，就醫後幸無大礙。

台南市警二分局表示，民眾急難向員警求助時，員警秉持同理心及急難救人精神，適時予以協助，充分發揮人民保母的精神，民眾如有緊急疾病傷痛，也可撥打119，通知救護車前往現場處置。

台南中年婦人騎機車突然心絞痛，警員開警車載她緊急送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南中年婦人騎機車突然心絞痛，警員開警車載她緊急送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南仇姓婦人突然心絞痛，女警吳桂卿（右）協助就醫。記者黃宣翰／翻攝
台南仇姓婦人突然心絞痛，女警吳桂卿（右）協助就醫。記者黃宣翰／翻攝

台南 警察 塞車

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