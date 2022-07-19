中年婦騎車心絞痛喘不過氣 警員火速載送醫救回一命

台南市仇姓中年婦人昨天騎機車行經金華路三段，突然心絞痛喘不過氣來，她急忙按喇叭向前方巡邏警員求助，市警二分局中正派出警員見情況危急，開警車火速載她送醫，約3分鐘到達醫院急診室急救，及時挽回一命。

「警察先生快點！我快喘不過氣來，可以幫忙送我去醫院嗎？」55歲仇姓婦人昨天下午2點多，騎機車行經金華路三段與中正路口，突然感到心悸，胸悶心絞痛，身體發軟不適，甚至喘不過氣，剛好遇到巡邏警車在前方，趕緊按喇叭，向警員求援。

當時中正派出所警員吳桂卿、周韋佑聽到後方急促喇叭聲，連忙停車了解情狀況後，將她扶上車，駕警車沿途開啟警報器，協助載送婦人到民生路郭綜合醫院急救。警車成功避開壅塞車流，10分鐘路程不到3分鐘就順利到達，就醫後幸無大礙。