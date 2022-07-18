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影／小屁孩清晨拿空氣BB槍亂射人 警帶回移送少年法院

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東張姓民眾前天清晨騎車行經台東市中興路5段時，突然感到左後腰部刺痛，疑似遭人持瓦斯槍打中，隨即發現有年輕人快速騎機車通過，張男返家後在臉貼文提醒，台東分局員警發現主動偵辦，查獲2名少年及空氣槍1把，依法移請台東地院少年法庭審理。

警方表示，發現張姓民眾貼文後，立即與張連繫並依規定受理報案，隨即調閱監視器過濾當天清晨4時許，行經該路段的可疑車輛，並依照車牌號碼於昨日下午4時許，即在市區中山路附近攔獲涉案機車，並循線找到2名少年。

警方表示，2名少年分別17、15歲，並坦承因好奇及尋求刺激，才騎機車持空氣BB槍，沿路朝路人射擊，並帶警方到少年租屋處起出作案用空氣BB槍1把。警方於調查後將2名少年，依觸犯少年事件處理法及傷害、恐嚇公眾等行為，移請台東地方法院少年法庭審理。

2名少年前天清晨持空氣BB槍射路人，警方找到作案BB彈。記者卜敏正／翻攝
2名少年前天清晨持空氣BB槍射路人，警方找到作案BB彈。記者卜敏正／翻攝
2名少年前天清晨持空氣BB槍射路人，警方循線找到2人及 涉案的瓦斯空氣槍。記者卜敏正／翻攝
2名少年前天清晨持空氣BB槍射路人，警方循線找到2人及 涉案的瓦斯空氣槍。記者卜敏正／翻攝

台東 監視器 恐嚇

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