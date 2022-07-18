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影／新北40歲男酒後家暴父親 警聽他罵「靠北」霸氣壓制
新北市鄭姓男子常出言不遜「教訓」6旬父親，前天下午又酒後失態，動手痛毆父親，家人受不了報警。警方趕抵，認為鄭男涉嫌家暴，請他回派出所做筆錄，孰料他情緒失控，罵警察「你是在靠北」，警方立刻依妨害公務現行犯逮捕他，並依家暴等罪嫌送辦。
警方16日下午2點53分獲報，板橋區中山路2段一棟民宅有家庭糾紛趕抵，發現又是「頭痛人物」鄭男（40歲）家暴父親，不過這次比較誇張，把父親打到瘀血與明顯擦挫傷，當場口頭勸告「不要暴力」；由於鄭男父親（65歲）提告傷害，員警告知鄭男至派出所說明案情。
孰料鄭男酒後情緒失控，不僅質疑警察「怎麼闖進我家」，打開手機錄影反蒐證，聽聞要至派出所時，更脫口大罵「你是在靠北」。警方起初好聲好氣勸告，聽到「靠北」二字，認為他妨害公務，強勢將他壓制逮捕送辦；期間他因拒捕，還抓傷員警手臂。
警詢時鄭男態度不佳，認爲自己是派出所常客，怪警察「讓我太激動」，另警察十分傻眼，被依違反家庭暴力防治法、妨害公務及傷害罪嫌移送法辦。
轄區海山警分局表示，事後已協助鄭男父親聲請保護令，並講解政府等相關資源，也呼籲民眾勿用暴力解決問題。
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