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夫妻涉凌虐印尼移工14個月 檢警拘提查扣本票

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一名印尼籍逃逸女移工阿娜（化名）去年到天龍國台北市天母地區幫傭，疑似遭新雇主夫妻李男、楊女凌虐長達14個月，期間被打到骨折、斷牙、燙傷，還逼吃狗屎等，移工向同鄉哭訴，全案曝光。今士林地檢署指揮此傷害案件，搜索拘提李男、楊女到案，檢察官今晚將複訊釐清案情。

這起移工受虐事件，上月引發熱議，遭控凌虐的雇主李男、楊女遲遲未到案說明，檢方今天指揮移民署搜索其忠誠路二段住處，查扣阿娜簽下的本票證據，並拘提年約40歲的2人到案，2人一路保持緘默，不願配合，僵持1個多小時才打開自家大門，稍晚檢察官將複訊釐清案情。

據悉，移工阿娜6月13日從雇主家外出，找同鄉的移工朋友訴苦，朋友的雇主見到阿娜身上有多處傷勢，且聽聞遭受毆打、燙傷、逼吃狗屎等慘忍惡行，主動打電話報警求助，同時致電聯繫印尼經貿代表處人員。

天母派出所當日受理傷害案件，並查出阿娜原來是失聯移工，到天母地區李姓雇主家擔任幫傭，煮飯拖地、洗衣、澆花、養狗，還要照顧雇主的小孩，張羅各種家務，身上卻有多處新舊傷勢，受理傷害案件，並通報移民署；移民署帶回阿娜，並送往醫院驗傷，目前阿娜已安置收容，並調查相關仲介人員是否觸法。

阿娜的遭遇6月17日被po在臉書社群，文章指出天龍團天龍區某棒球場附近，有印尼籍看護遭雇主凌虐軟禁，在14個月期間，手機遭沒收，疑被人施暴打到骨折，耳膜破裂、牙齒斷裂，被逼吃狗屎、遭以熱水燙傷，耳朵變形，無法戴上口罩。

印尼及移工指控雇主施暴，悲慘遭遇遭po上臉書。圖／翻攝臉書
印尼及移工指控雇主施暴，悲慘遭遇遭po上臉書。圖／翻攝臉書

移工 移民署 印尼

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