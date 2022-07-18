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板橋4醉漢互毆 歌友會老闆娘「阻止打到店內」報警

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

陳姓男子跟賴姓男子昨天晚上在板橋區一間歌友會酒足飯飽，準備叫計程車離開，不料在店外跟同樣剛吃飽的黃姓男子和于姓男子起衝突，雙方一言不合互毆；陳、賴2人年輕氣盛，把對方打趴在地。歌友會老闆娘發現「客人在外打架」報警，警方迅速到場逮捕送辦。

警方調查，陳男（42歲）跟賴男（36歲）昨天中午在板橋區宏國路一間歌友會吃飯歡唱，一路吃到晚上6點多叫計程車回家，在門口等車時，卻情緒不穩，跟同樣在歌友會吃飽飯、在店外等候的黃男（49歲）和于男（56歲）起口角。

雙方4人都有喝酒，情緒大發，從口角糾紛演變成肢體衝突互毆，4人都有多處擦挫傷，惟陳、賴2人因年輕氣盛，把對方撂倒在地後作罷。

歌友會老闆娘聽聞門口有衝突查看，一看不得了「有人在打架」，立刻報警並阻止他們打進店內；轄區警方昨天晚上6點45分獲報，3分鐘趕抵，將動手等4人以及現場3人帶回派出所偵詢。

據悉，動手互毆的4名男子酒測值每公升都超過0.5毫克，酒醒後紛紛表示「不知道為什麼就打起來了」，警察做筆錄時也覺得誇張，也呼籲民眾，飲酒一定要量力而為，避免因一時衝突得不償失。

賴姓男子（右）跟陳姓男子（左）昨天晚上酒後失態，在板橋區一間歌友會門外跟陌生人互毆，警方到場將人逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
賴姓男子（右）跟陳姓男子（左）昨天晚上酒後失態，在板橋區一間歌友會門外跟陌生人互毆，警方到場將人逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
賴姓男子昨天晚上酒後失態，在板橋區一間歌友會門外跟陌生人互毆，警方到場將人逮捕送辦。記者翁至成／翻攝
賴姓男子昨天晚上酒後失態，在板橋區一間歌友會門外跟陌生人互毆，警方到場將人逮捕送辦。記者翁至成／翻攝

計程車 警察 酒測

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