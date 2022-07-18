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等紅燈警員按小電腦查機車 意外查獲贓車

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警三分局警員在安南區安中路巡邏停等紅燈時，警員以警用小電腦查詢前方機車車號，發現機車懸掛註銷車牌，馬上上前攔停，意外查出是失竊贓車，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢偵辦。

安南派出所警員顏伯庭、警專實習生朱祐霆，本月15日下午5點40分在安南區安中路4段上執行勤區查察勤務時，利用警用電腦發現一輛機車懸掛註銷車牌，馬上上前攔停。

盤查過程中，外籍男移工傑克（音譯）表示他為車主，但對於購買來源無法交代清楚。顏伯庭覺得可疑，請朱祐霆確認該車籍資料所載明的廠牌、車色等，赫然發現都不吻合。

警員再進一步查詢引擎號碼，發現是失竊機車懸掛註銷車牌，車身為2017年在北區失竊，全案依涉及竊盜案函請台南地檢署偵辦。

台南市警三分局表示，此案為典型的「貍貓換太子」機車失竊案件，原本只是單純交通違規案件，在員警細膩心思及積極態度下，進一步破獲機車竊盜，也讓實習的小學弟深刻體會到偵辦案件的工作要領。

台南市警三分局警員在安中路攔查機車，意外查出是失竊贓車，警詢後將外籍男移工依竊盜罪嫌函送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警三分局警員在安中路攔查機車，意外查出是失竊贓車，警詢後將外籍男移工依竊盜罪嫌函送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 竊盜

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