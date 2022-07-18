台南男疑疲勞駕駛 逆向撞倒路旁一排車釀2傷

台南一名50多歲男子今天下午駕駛自小客車行經麻豆區中山路時，疑因疲勞駕駛開到對向車道，撞倒自行車及路旁共3輛自小客車、9輛機車，導致2人受傷送醫，幸無生命危險。

台南市警察局麻豆分局交通分隊小隊長陳國祥下午接受媒體聯訪表示，事故發生在下午1時許，一輛黑色自小客車行經麻豆區中山路時，突然逆向開到對向車道，闖紅燈後撞及2輛腳踏車、3輛自小客車及9輛機車，導致2人受傷。

有目擊者指出，當時肇事車輛突然逆向，路旁一整排汽、機車被撞倒，就像打保齡球一樣，現場凌亂不堪。

陳國祥指出，肇事車輛駕駛為50多歲男子，酒測值為零，初步研判疑似為疲勞駕駛所致，但仍須進一步釐清，2名傷者送醫時意識清楚、暫無生命危險，呼籲民眾開車上路務必保持良好狀態。