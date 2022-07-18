榮總台東分院勝利院區B1冒濃煙 疏散166住院患者
台北榮民總醫院台東分院勝利院區地下室，今天下午4時許冒出濃煙，院方通報消防局並疏散院內員工及100餘名住院患者，消防局到場後進入地下室尋找火源，確定為烘乾機線路問題，斷電降溫後無安全顧慮，詳細原因待消防火調確認。
台東縣消防局表示，消防員到現場後發現地下室有熱源也有濃煙，經過勘查研判是烘乾機線路問題， 約4點45分確定安全無疑慮，留1輛車待命，等待院方電路廠商處理，其他同仁返隊。
台東分院副院長林志洵表示，勝利院區地下室都是放大型的洗衣機和烘乾機，1樓同仁今天下午約4點發現地下室冒出濃煙，立即派員進入地下室查看，發現疑似洗衣烘乾機線路出現問題，天花板不斷冒出黑色濃煙，同仁立即通報進行安全疏散。
他說，勝利院區目前有166名身心疾病住院患者，同仁都依照平時訓練，將患者帶至安全區域等待，幸好地下室濃煙，經消防員到場很快就處理完畢，沒有人員受傷。
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