台北女子搭公車被跟蹤 警方：積極偵辦中
台北市一名女子日前搭乘公車上遭不明男子尾隨，她下車後，對方也跟著下車，讓她心裡感到不安，她的親友事後將狀況po到臉書社團「我是萬華人」，引起網友公憤，建議報警處理。
據了解，這名女子日前晚上搭乘公車要返家時，遇上一名身分不明的男子，對方一上公車就坐在她的旁邊，還不斷目視著她，讓她心裡感到不舒服，沒想到公車開到萬大國小站下車，對方也跟著下車持續尾隨她。
事後，這名女子親友也在臉書社團「我是萬華人」po文，提醒其他民眾要注意，整起事件也引起網友譴責該名尾隨的男子，紛紛留言「記得報警」，還有人建議「買辣椒水給小孩，帶在身上防護」等。
萬華分局表示，警方獲報後強勢主動介入偵辦，除了擴大調閱監視器外，目前已經掌握該名男子身份，正積極查緝中。
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