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警銀聯防基層有雜音 中市警局打氣：都是正面鼓勵不處分

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局持續推動「警銀聯阻防詐」政策，要求基層與金融機構聯繫，以在第一時間阻詐，立意良善，但基層反映，本月開始，分局幹部收到阻詐件數、金融機構遭詐欺提領金額的數字後，開始要求基層強化策進作為，造成壓力，台中市警局表示，警銀阻詐都是以獎勵方式、正面鼓勵，數字僅供參考，不應是基層壓力來源。

台中市刑大經濟組表示，台中市所轄有600餘間金融機構，今年第二季阻詐金額達6884萬元，比去年同期增加4473萬元，可見金勤區的策略，有其成效，但針對基層反映阻詐列評，或是轄區金融機構有民眾被騙者，刑大都會把資料提供給分局「參考」，不是要造成基層壓力，也無任何處分。

經濟組也說，每個分局主官或業管人員看到數據資料後，可能因領導風格、理解內容有誤，導致上下溝通出現落差，未來市刑大會強化正面獎勵的方式，希望基層能在阻詐過程，既能守住民眾荷包，又得獲得獎金或是嘉獎鼓勵，一舉數得，才是市警局的初衷。

經濟組說，另外提供資料也是希望轄區分局，透過分析詐騙集團日新月異的手法，加強行員、員警的交流與識別能力，提升通報、攔阻成功率，也有部分警員建議，應將臨櫃轉帳詐欺被害件數、金額，以及該「匯款熱點」的金融機構公告周知，以提高金融機構敏感度一事，也會向警政署反映。

台中市警局基層近來針對「警銀聯阻防詐」作法，有異音，在臉書社團「靠北police」近日頻頻發文討論，有基層認為，打詐、阻詐本是警察業務，警銀聯防立意良善，但本月起，市警局有將阻詐件數、遭提領成功的金額列出，造成分局長官看到數據之後，開始要求，如果有轄區內有民眾在金融機關匯款給歹徒，遭詐騙成功，派出所主官、轄區警員就要有策進作為，形成壓力。

基層警說，阻詐成功的警察人員要獎勵是正確的，但民眾在金融機構被歹徒詐騙，行員因為個人因素（怕被民眾投訴、多一事不如少一事消極心態等），對於阻詐業務愛理不理，降低了「警銀聯阻防詐」的效果。

基層警說，警方對行員無強制力要求，但民眾被詐騙，不應由基層扛責、檢討，也非金勤區原本立意，反倒中央應要求金管會，針對銀行有民眾臨櫃匯款被詐騙成功的，「列管記錄」，甚至加以考核、處分，如此一來，行員才會在第一時間發現異狀時，趕緊通知警方，警方才能事半功倍。

台中市警局常有警方與銀行聯手阻詐的新聞曝光，不過基層卻有雜音。圖／台中市警局提供
台中市警局常有警方與銀行聯手阻詐的新聞曝光，不過基層卻有雜音。圖／台中市警局提供
台中市警局常有警方與銀行聯手阻詐的新聞曝光，不過基層卻有異音，在臉書爆料反映。圖／摘自靠北police
台中市警局常有警方與銀行聯手阻詐的新聞曝光，不過基層卻有異音，在臉書爆料反映。圖／摘自靠北police
台中市警局常有警方與銀行聯手阻詐的新聞曝光，不過基層卻有異音，在臉書爆料反映。圖／摘自靠北police
台中市警局常有警方與銀行聯手阻詐的新聞曝光，不過基層卻有異音，在臉書爆料反映。圖／摘自靠北police

詐騙集團 台中市

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