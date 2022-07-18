不滿股票代操慘賠18萬7打2 新北咖啡廳外鬥毆濺血

許姓男子不滿蔡姓男子股票代操害他慘賠18萬，前天晚上相約咖啡廳外談判，蔡男找友人林男前往，孰料許男等7人一言不合，直接徒手毆打對方，期間更有人掏出小刀刺傷蔡男，現場濺血。晚餐時間人來人往，民眾見狀報警，警方第一時間先逮到涉案2人，事發後4小時帶回剩下5人，全案7人依妨害秩序罪嫌送辦。

警方調查，許男（33歲）16日晚上7點多，跟蔡男（28歲）相約中和區莒光路一間咖啡聽談判，許不滿蔡拿40萬給股票代操，一夕之間慘賠18萬，氣的找小弟等6人理論。

蔡男找友人林男（24歲）到場，沒想到一言不合，許男一夥人見對方勢單力薄，7人徒手毆打2人，期間還有人掏出瑞士折疊刀刺傷蔡男背部。

附近店家等民眾發現有人打架，立刻報警，警方獲悉鬥毆案，緊急派出快打警力，第一時間先追到一輛逃逸轎車內2人黃男（19歲）和鄒男（17歲），接著在當天晚上11點多，循線帶回剩下許男等5人。