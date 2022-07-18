連續搜刮未上鎖轎車 南警逮1人犯案遍嘉南高

無業的陳男專門鎖定路旁未上鎖車搜刮財物，得手3件後經車主發現報警落網，警起出現金6000多元及外幣等贓物，警方追查，陳為慣犯，犯案遍及北中南等地，除依竊盜罪嫌送辦，持續擴大偵辦中。

據知，家住苗栗的29歲陳男本月14日凌晨1點多搭車至台南新營火車站下車，之後徒步走了約4公里路來到柳營區中山西路，鎖定停放路邊未上鎖車輛搜刮財物，共有3輛車受害，陳嫌共得手現金6000多元還有多張外幣、手機、手表各2支。