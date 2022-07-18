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連續搜刮未上鎖轎車 南警逮1人犯案遍嘉南高

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

無業的陳男專門鎖定路旁未上鎖車搜刮財物，得手3件後經車主發現報警落網，警起出現金6000多元及外幣等贓物，警方追查，陳為慣犯，犯案遍及北中南等地，除依竊盜罪嫌送辦，持續擴大偵辦中。

據知，家住苗栗的29歲陳男本月14日凌晨1點多搭車至台南新營火車站下車，之後徒步走了約4公里路來到柳營區中山西路，鎖定停放路邊未上鎖車輛搜刮財物，共有3輛車受害，陳嫌共得手現金6000多元還有多張外幣、手機、手表各2支。

其中一名車主當時在門外聽到自己車門遭人打開緊急報警，經柳營分駐所警員在附近逮捕陳男，陳落網後，還謊稱手機為其所有，警方立即要求陳嫌當場解碼開機，陳嫌無法開啟密碼，只能俯首認罪，警偵訊發現，陳嫌以同樣手法在高雄市仁武、嘉義縣民雄、台南麻豆、善化等地犯案多起，經查發現，陳在北、中、南等地以同樣手法犯案被捕，依舊故計重施，警正擴大偵辦中。

無業的陳男（中）專門鎖定路旁未上鎖車連續搜刮財物被捕。記者謝進盛／翻攝
無業的陳男（中）專門鎖定路旁未上鎖車連續搜刮財物被捕。記者謝進盛／翻攝
警方查扣陳嫌犯案搜刮的現今、手機等贓物。記者謝進盛／翻攝
警方查扣陳嫌犯案搜刮的現今、手機等贓物。記者謝進盛／翻攝

台南 車主 火車站

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