婦人遭蜂螫 義消摘蜂窩除大患

嘉義市有名婦人遭蜂螫，自行就醫後仍回林地工作，但心裡頭還是忐忑不安，於是向市消防局報案，消防局轉由專責單位義勇消防隊前往處理，義消利用殺蟲劑、火攻後順利摘除。

各縣市捕蜂捉蛇工作已回歸農政單位，嘉義市權責單位為建設處農林畜牧科，因為民眾仍然習慣撥打119報案尋求幫助，該項工作由義勇消防隊協助。

上午嘉義市消防局接獲民眾報案，在台林橋附近一處林地有虎頭蜂窩，且有名婦人遭螫傷，消防局即將訊息轉交義消，義消鄭榮貴與2名同仁駕車前往，一到現場溫姓民眾引導到發現蜂窩的林地，現場有多名工人正在鋸樹整地。

有名婦人展示她頭頂被蜂螫的紅腫傷勢，她說，昨天上午在林地工作時突然有隻虎頭蜂飛到眼前，她還開玩笑地向牠說，走開，這裡沒有東西吃！沒想到就被攻擊，頭頂被螫，在丈夫陪同下就醫，並打劑破傷風。今天上午回林地工作時，還是看得到虎頭蜂來回游走，擔心會再攻擊，才撥打119求助。

鄭榮貴等人走到樹林觀察這個蜂窩約一個碗公大，應該才來築巢不久，不是虎頭蜂而是長腳蜂，長腳蜂因為體型比蜜蜂大，加上黃黑相間的外表常被誤認為虎頭蜂。