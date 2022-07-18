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婦人遭蜂螫 義消摘蜂窩除大患

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名婦人遭蜂螫，自行就醫後仍回林地工作，但心裡頭還是忐忑不安，於是向市消防局報案，消防局轉由專責單位義勇消防隊前往處理，義消利用殺蟲劑、火攻後順利摘除。

各縣市捕蜂捉蛇工作已回歸農政單位，嘉義市權責單位為建設處農林畜牧科，因為民眾仍然習慣撥打119報案尋求幫助，該項工作由義勇消防隊協助。

上午嘉義市消防局接獲民眾報案，在台林橋附近一處林地有虎頭蜂窩，且有名婦人遭螫傷，消防局即將訊息轉交義消，義消鄭榮貴與2名同仁駕車前往，一到現場溫姓民眾引導到發現蜂窩的林地，現場有多名工人正在鋸樹整地。

有名婦人展示她頭頂被蜂螫的紅腫傷勢，她說，昨天上午在林地工作時突然有隻虎頭蜂飛到眼前，她還開玩笑地向牠說，走開，這裡沒有東西吃！沒想到就被攻擊，頭頂被螫，在丈夫陪同下就醫，並打劑破傷風。今天上午回林地工作時，還是看得到虎頭蜂來回游走，擔心會再攻擊，才撥打119求助。

鄭榮貴等人走到樹林觀察這個蜂窩約一個碗公大，應該才來築巢不久，不是虎頭蜂而是長腳蜂，長腳蜂因為體型比蜜蜂大，加上黃黑相間的外表常被誤認為虎頭蜂。

雖然長腳蜂攻擊力、毒性不像虎頭蜂那般強，仍要將蜂巢移除讓民眾安心；他穿著捕蜂衣後利用殺蟲劑及噴火燈順利摘除蜂窩。

長腳蜂外表也是黑相間常被誤認是虎頭蜂。記者李宗祐／攝影
長腳蜂外表也是黑相間常被誤認是虎頭蜂。記者李宗祐／攝影
摘除的蜂窩約一個碗公大。記者李宗祐／攝影
摘除的蜂窩約一個碗公大。記者李宗祐／攝影
義消穿著捕蜂衣以火攻摘除蜂窩。記者李宗祐／攝影
義消穿著捕蜂衣以火攻摘除蜂窩。記者李宗祐／攝影

嘉義 捕蜂捉蛇

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