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遊澎湖東吉島下海戲水 疑不諳水性魂斷外島

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

年約40多歲的蕭姓男子，昨天和友人搭船前往澎湖東吉島遊玩，今早10時20分許，與好友結伴到東吉港區戲水，但蕭男疑不諳水性，下水後發生溺水意外，經人救起後已無生命跡象，岸巡隊員、國家公園警察接力急救，送往東吉衛生室後仍宣告不治，詳細事發原因將報警檢方相驗後釐清。

臉書粉絲頁「澎湖東吉旅記」分享整個搶救過程，蕭男疑有心臟病史，意外沒人可以預期，也提醒戲水應結伴同行，才能互相照應。據了解，當時急救時AED有上陣救援，但電擊仍無法讓蕭男恢復心跳。

蕭姓男子是意外死亡，遺體需運回馬公市後交由檢察官相驗，目前同行友人正處理後續事宜，待檢察官開具死亡證明後，再運回台灣本島，返家之路遙遠。

蕭姓男子到澎湖東吉港旅遊，不幸溺斃，遺體等候運送至馬公本島。圖/讀者提供
蕭姓男子到澎湖東吉港旅遊，不幸溺斃，遺體等候運送至馬公本島。圖/讀者提供

澎湖 檢察官 馬公

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