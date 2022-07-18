遊澎湖東吉島下海戲水 疑不諳水性魂斷外島

年約40多歲的蕭姓男子，昨天和友人搭船前往澎湖東吉島遊玩，今早10時20分許，與好友結伴到東吉港區戲水，但蕭男疑不諳水性，下水後發生溺水意外，經人救起後已無生命跡象，岸巡隊員、國家公園警察接力急救，送往東吉衛生室後仍宣告不治，詳細事發原因將報警檢方相驗後釐清。

臉書粉絲頁「澎湖東吉旅記」分享整個搶救過程，蕭男疑有心臟病史，意外沒人可以預期，也提醒戲水應結伴同行，才能互相照應。據了解，當時急救時AED有上陣救援，但電擊仍無法讓蕭男恢復心跳。