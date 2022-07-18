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苗警大執法1個月 台61線取締大車超速、超載23件
台61線西濱快速道路大型車超載、超速問題迭被用路人抱怨，苗栗警方6月10日起1個月共取締超速20件，最高超速31公里，超載3件，最高超載33.3公噸，警方將持續加強取締大車違規。
苗栗警方6月10日到7月10日「大型車大執法」專案勤務，其中，台61線是國道1、3號主要替代道路，因無須收取通行費，苗栗路段尚未設置固定式地磅，一些大車因此挑選行駛台61線，但部分大車超速、超載，引發用路人抱怨，警方列為重點中的重點取締違規。
警方統計，大車大執法專案一個月，共舉發317件交通違規單，爭道行駛43件最多，行駛禁行路段31件，還有超速23件、超載20件、闖紅燈16件，及裝載貨物滲漏9件等，初估罰鍰金額175萬餘元。
台61線部分，取締超速20件，其中一輛重車在南下125.5公里通霄路段，速限每小時90公里，測得速度121公里，罰鍰4500元；超載違規3件，最高1件核重39.5公噸，測到72.8公噸，超載33.3公噸，罰鍰18萬元。
苗栗縣警察局表示，警方持續協調公路總局第二工程處苗栗工務段、苗栗監理站，及縣政府環保局等單位，組成聯合稽查小組，規畫每個月4至6次大執法專案，並使用非固定式地磅在易違規、易肇事路段稽查，杜絕大車違規。
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