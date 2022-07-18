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被暱稱「神」 桃園消防員寫論文帶比賽 還奪救護員冠軍

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市消防局小隊長「樵神」楊尚樵鍾情救護技術，勤餘積極到醫院聽課、投稿期刊論文，顯著提升桃市救護品質，還曾遠征馬來西亞參加野地救護賽奪冠，今年獲頒台灣急診醫學會「十大傑出救護技術員」第一名，創下桃市紀錄。

桃園分隊小隊長兼高級救護技術員楊尚樵是98屆基特班出身，投身消防工作12餘年，曾在新北、桃園兩地服務，由於熱衷救護，經常參與各項救護訓練及醫院研習，學成後應用於實際勤務，例如他曾號召各分隊搜集給藥數據，運用研習學來的生物統計技能，發表「骨內針技術能顯著提升 急救現場給藥效率」論文，指出善用骨針可提升OHCA(到院前心肺功能停止)病患生還機率。

楊尚樵也積極帶隊參加比賽，屢獲佳績，2019年與同仁自費組隊遠征馬來西亞參加野地救護賽，勇奪國際組冠軍；台灣災難醫療隊發展協會去年12月舉辦「2021第一線應變人員大量傷患技能競賽」，桃園消防也在他執教下獲最佳團體大賞。

楊尚樵工作表現亮眼，不但獲同事們尊稱「樵神」，今年7月更得台灣急診醫學會肯定，榮獲「十大傑出救護技術員」第一名，是桃園第一人。

楊尚樵之所以愛上救護，是在第一次接生急產孕婦後，被醫生誇獎「做得不錯」，十分受用，從此發願以救護技術幫助民眾，至今仍每天都會制定讀書計畫，持續精進自我。

楊尚樵說，平時最大娛樂就是帶女兒出遊，但由於不時得去學會、醫院進修、訓練，非常感謝妻子全力支持，才讓自己無後顧之憂，專心貢獻消防專業。

局長謝呂泉表示，恭喜楊尚樵在全國救護技術員中脫穎而出，拿下第1名，實屬不易，也希望藉此鼓舞第一線救護同仁士氣，以他為標竿努力。

楊尚樵（右）平時最愛帶孩子出遊，也很感謝妻子在他進修訓練時帶小孩，讓自己無後顧之憂。圖／楊尚樵提供
楊尚樵（右）平時最愛帶孩子出遊，也很感謝妻子在他進修訓練時帶小孩，讓自己無後顧之憂。圖／楊尚樵提供
楊尚樵（右）指導同仁操作骨針急救。記者楊湛華／攝影
楊尚樵（右）指導同仁操作骨針急救。記者楊湛華／攝影
楊尚樵（右）利用勤餘時間參加講座，精進自我。圖／消防局提供
楊尚樵（右）利用勤餘時間參加講座，精進自我。圖／消防局提供

馬來西亞 桃園

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