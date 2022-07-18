高雄21歲父母疑虐嬰 出生40天男嬰OHCA送醫命危

高雄又出現疑似虐嬰案，大寮區16日凌晨發生一起剛出生嬰兒OHCA(到院前心肺功能停止)送醫案件，醫護發現嬰兒身上有新舊傷，到院時體重僅2200餘公克，通報疑似虐嬰。年輕父母稱嬰兒翻身不慎掉到地上受傷，警方質疑兩人說法，將2人送辦。

男嬰剛出生一個月，16日凌晨1點59分送至高雄長庚醫院，送醫時已無生命跡象，急救後恢復心跳，但仍在加護病房救治。男嬰送醫時脖子有傷痕，經查，男嬰出生時有2600餘公克，但到院僅剩2200餘公克。醫護發現，男嬰身上多處新舊傷，懷疑遭虐通報。

男嬰父母為年輕夫妻，分別為20歲、21歲。兩人否認虐嬰，表示男嬰翻身時不慎從嬰兒床摔落地面，脖子傷痕也是男嬰自己抓傷。但警方不採信，認為40多天嬰兒尚無法自主翻身，懷疑男嬰遭外力搖晃致傷。

這對年輕父母育有3兒，3個孩子分別為0歲、1歲、2歲，一家五口與女方父母同住。男嬰父親平常打臨工負擔家計，也會負擔照顧責任。據了解，老二、老么平常晚上與父母同睡，老大則是與外公、外婆睡。

社會局家防中心主任李慧玲指出，男嬰有大面積顱內出血、顱內骨折，外傷部分則有脖子傷痕、屁股瘀青等，目前仍在搶救中。社會局於當天至家中家訪，老大、老二的照顧狀況良好，此家庭過去無家暴通報紀錄。今天社會局也再次家訪，確保家中2名孩子照顧狀況。未來如家人無法全職照顧，不排除安置。