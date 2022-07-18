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雲林婦身穿紅衣採竹筍…消失竹林中 百人搜救找不到
雲林縣崙背鄉75歲林姓老婦人昨天與3名好友外出前往水尾村竹林採集野生麻竹筍，為多採集一些獨留竹林，不料從昨天早上6點多出門，到今天中午都音訊全無，消防隊共出動12輛消防車、66名消防及義消人員，中部特搜分隊也出動2人3狗，現場還有村長許進田帶領50名村民持續搜救。
雲林縣消防局表示，林姓老婦人目前無照片，失蹤時穿著紅衣、黑褲，年紀為75歲，失蹤地點在雲林縣崙背鄉水尾村洲仔路往北附近約10多公頃的林班地，昨晚7點39分接獲報案，由副大隊長陳世朋指揮，出動消防車2部、消防人員6名義消10名，搜尋整晚未果，縣長張麗善也指示全力協助搜尋。
今早8點由大隊長沈俊興繼續指揮，派遣崙背、虎尾、西螺、二崙、褒忠等分隊及第二大隊人車前往，共出動消防車10部、消防及義消人員50名。同時，消防局也向內政部消防署特搜隊中區分隊申請調派搜救犬支援，今早10點21分中部特搜分隊出動2人3犬協助搜尋。
議員李明哲表示，村民加上救難大隊共出動百人搜救，歷時超過24小時搜尋未果，感謝村民合作加入搜救，也隨時補充物資協助救援，雖該片竹林常有民眾去割筍走失，但都有成功尋獲，希望這次也能盡快找到老婦人。
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