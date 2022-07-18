越籍失聯移工從台南躲到台東薑園打工 仍被查獲待遣返

越南籍失聯移工阿龐原在台南工作，為賺更多錢躲查緝，從台南逃到台東生薑園工作，日前被台東縣專勤隊查緝到案，並發現另名越籍女子以監護工身分到薑園工作，詢後依違反就業服務法移送法辦，並將非法雇主及仲介函送台東縣府裁罰。

據了解，失聯男移工阿龐去年原在台南某工廠任技術工，得知友人在外工作每天可領1200到1500元，比工廠月薪高，才離開台南工作工廠，四處打工賺錢，至今快1年，原以為跑到台東這麼遠的生薑園打工，不會再被他人發現，沒想到還是被台東專勤隊找到。

台東縣專勤隊日前接獲線報，指池上、關山附近薑園，疑有失聯移工在薑園非法工作，專勤隊到場埋伏蒐證多日，發現確有身分不明男女在薑園工作，本月4日趁移工背裝備噴灑農藥、逃跑不易，立即入場確認2移工身分。

台東縣專勤隊副隊長林世斌表示，精通越南語移民官進入薑園發現，2名移工低頭工作且不與他人交談，移民空就主動趨前以越南語打招呼，言談之中確認身分，男子阿龐是失聯移工，女子小翠則是以監護工身分到薑園工作，當場帶回調查詢問。