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3個月豪吸1.7億 桃20歲男經營博弈網站 抖音炫富被逮

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名陳姓男子時常在抖音、IG發布手捧大鈔、戴名表、開超跑畫面，遭警方網路巡邏盯上，循線查獲他與林男、楊男疑經營非法博弈網站，3個月不法吸金1.7億，警方更當場從他家起獲900多萬元現金，全案依賭博罪嫌移送法辦。

桃市少年警察隊今年3月25日網路巡邏時，發現陳姓男子（20歲）在IG、抖音發布手捧大把現金鈔票、戴著「水鬼表」和開著超跑照片，吸引上萬人追蹤，同時在各平台私下招募博弈會員，協助註冊及入金，經警方佯裝賭客深入追查蒐證，今年3月持搜索票破門查緝，當場在他家中抽屜搜出968萬現鈔，BMW轎車也被扣。

警方懷疑還有上線，由少年警察隊、刑事警察大隊偵八隊及科技犯罪偵查隊成立專案小組，報請檢方偵辦，本月發現林男、楊男（均20歲）也涉案，本月5日將兩人拘提到案。

警方調查，涉案的博弈網站分工分層，先以高薪資吸收青少年打工，負責招募會員註冊博弈帳號及開版下注，另外再吸收人頭開立銀行帳戶，藉以收取賭資；網站以良性休閒、保證獲利及出款等誘使賭客大量入金，短短3個月內不法吸收賭金高達1億7千多萬。檢警正持續向上溯源中。

少年隊長戴賢呼籲，青少年暑假在外打工，應注意求職陷阱，千萬不要相信「輕鬆獲利」等口號，淪為犯罪工具並欠下鉅額賭資，家長也應該多留意青少年交友、金錢使用情形等，警方也會持續針對網路博弈等非法行為加強掃蕩。

陳姓男子在社群平台發布多張炫富照片，藉此吸收博弈會員，被警方循線逮捕。記者楊湛華／翻攝
陳姓男子在社群平台發布多張炫富照片，藉此吸收博弈會員，被警方循線逮捕。記者楊湛華／翻攝
警方在陳姓男子家中抽屜找到968萬元現金。記者楊湛華／翻攝
警方在陳姓男子家中抽屜找到968萬元現金。記者楊湛華／翻攝
警方在陳姓男子家中抽屜找到968萬元現金。記者楊湛華／翻攝
警方在陳姓男子家中抽屜找到968萬元現金。記者楊湛華／翻攝
陳男涉網路賭博，BMW轎車也被扣。記者楊湛華／翻攝
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