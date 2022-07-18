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機車又闖國道？ 桃園19歲男受困交流道警救援
桃園市桃園區一名男子昨天騎車到大園區找朋友，卻因天色昏暗誤闖交流道匝道，進退兩難，只好報警求助；警方到場引導車流，並協調路過的拖吊業者，將趙男及機車載離交流道，才化解危機。
大園警分局埔心派出所於昨天晚上7時許接獲趙姓男子（19歲）報案，他自稱從大園騎車要返回桃園，但因路況不熟，不小心把車騎進大園交流道匝道口，導致他進退兩難，不知該如何是好，請警方到場協助。
警員詹逸群、盧佳怡、林立偉獲報前往查看，發現趙男牽著機車徬徨無助站在路邊，由於當時適逢假日車流量大，天黑了視線也不佳，員警趕緊上前用巡邏車為他掩護，並於後方引導車流避免發生追撞意外。
此時剛好有拖吊業者路過停下關心，經警方協助趙男與拖吊業者溝通後，由拖吊業者幫忙將趙男及機車載送至下個交流道，讓趙男能夠順利脫困，讓他頻頻道謝。
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