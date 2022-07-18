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機車死傷數攀升 雙北首度聯手宣導機車安全月

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

宣導機車安全月，雙北市首度跨域合作，由北市交通局長陳學台、新北交通局長鍾鳴時首度聯手拍攝宣導影片，並聯合召開記者會宣導汽機車駕駛安全，盼透過雙北合作機制，加強宣導交通安全、減少事故死傷，「一加一大於二」。

根據雙北交通局統計，近五年來，每年9月過後機車族事故死傷數攀升，從民國106年至110年，雙北機車事故總件數，近5年9月機車事故總件數為4462件、10月為4842件、11月為5130件、12月則為5509件，逐月攀升。

另外，雙北近5年各車種交通死傷數，機車均達近8成；機車死亡人數從106年的96人、107年攀升為113人、108年137人、儘管109年降至117人，但去年再度攀升至132人。交叉分析肇事原因，機車為第二當事人時，第一當事人以小客車最多達48%，機車次之39%。顯示駕駛人對路權觀念不清、安全駕駛觀念、速度管理認知不足。

由於雙北許多跨縣市橋梁，雙北機車族跨縣市流動高，為了加強防制交通事故發生，陳學台、鍾鳴時特別擔綱主角拍攝兩支宣傳影片，第一支影片以提升汽機車防禦駕駛觀念為主題；第二支影片則是提醒機車如何避開大客車視覺死角及內輪差，宣導民眾正確及安全駕駛。

新北交通局長鍾鳴時表示，儘管這幾年因疫情車流量減少，但近年機車事故卻不降緩升，尤其外送員等機車營業行為越來越多，這次雙北聯手宣導，就是希望疫情過後，民眾可以慢慢回歸大眾運輸。他提到，希望透過雙北聯手宣導，新北市機車族不要說騎到北市變成北市負擔，北市機車族騎到新北也不要變成新北負擔，盼透過宣導汽機車安全駕駛，提醒用路人注意安全。

北市交通局長陳學台也表示，近年的確可能因外送營業車種增加，機車死傷事故有提升趨勢，北市府每年7、8月也會針對高三、大一學生，加強推廣交通安全觀念，過去本來是雙北各做各的，因新北去年首度舉辦交通安全月成效不錯，今年雙北一起來，「共同生活圈共同宣導，力量會更大」。

雙北分析機車事故原因，包括汽機車未依規定讓車，右轉彎未依規定、未注意車前狀況為主；另外，大型車轉彎時前後輪轉向角度不同，會有內輪差，若未小心留意就會發生嚴重死傷車禍。

北市交通警察大隊則表示，現正值暑假，為加強防制危險駕車，北市端會針對聯外橋梁的事故熱點，與新北合作區域聯防，加強闖紅燈、違規行為取締，包括北市中正區、新北永和區；北市萬華區、新北三重區；北市萬華、新北板橋等重要橋樑區域加強防制取締勤務。新北交大也表示，會針對易肇事違規路段，加強執法，預防事故發生。

交通局表示，雙北也結合影片宣導推出抽大獎，凡市民至雙北交通局臉書觀看影片，並回答完整問題，即可參加抽獎。

宣導機車安全月，雙北市首度跨域合作，由北市交通局長陳學台(左)、新北交通局長鍾鳴時首度聯手拍攝宣導影片，盼減少事故死傷，「一加一大於二」。記者林麗玉／攝影
宣導機車安全月，雙北市首度跨域合作，由北市交通局長陳學台(左)、新北交通局長鍾鳴時首度聯手拍攝宣導影片，盼減少事故死傷，「一加一大於二」。記者林麗玉／攝影
宣導機車安全月，雙北市首度跨域合作，由北市交通局長陳學台(左)、新北交通局長鍾鳴時首度聯手拍攝宣導影片，盼減少事故死傷，「一加一大於二」。記者林麗玉／攝影
宣導機車安全月，雙北市首度跨域合作，由北市交通局長陳學台(左)、新北交通局長鍾鳴時首度聯手拍攝宣導影片，盼減少事故死傷，「一加一大於二」。記者林麗玉／攝影

機車族

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