男獨攀崎溜山迷路 警消合力搜救3小時內找到人

高雄56歲許姓男子昨天下午獨自攀登燕巢區崎溜山，卻不慎在山上迷失方向，趁手機快沒電前緊急報案求援；警消獲報後合力搜山救援，3小時內即找到許男，避免一場意外。

高雄市警察局岡山分局今天發布新聞稿表示，昨天下午2時，岡山分局燕巢分駐所接獲通報56歲許男獨自攀登崎溜山，卻不慎在山上迷失方向，幸好隨身攜帶手機，緊急報案求援。

經過燕巢所派員會同山區維護員、消防人員協力搜山，在3小時內找到許姓男子，避免一場意外發生。

警方表示，據了解，許男是登山愛好者，假日休閒就是爬山健行；原以為崎溜山能簡單登頂、路線單純，但山區道路陡峭崎嶇且地形不易辨識，導致許男迷失方向，無法下山。

許男眼見手機快要沒電，且未攜帶齊全登山裝備，如不即時通報救援，夜晚山區恐易發生意外，於是趕緊向外求援；員警獲報後，即時聯繫深知崎溜山況的維護員及消防救護人員一同搜山。

警消等人透過空拍機，及許男拍攝的山域景色照片和「求救聲」，讓搜救人員順利找到許男，完成救援任務。岡山分局呼籲，希望登山愛好者在登山前，攜帶齊全裝備並了解相關登山路線、結伴同行，避免在山區迷失方向。