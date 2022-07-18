快訊

曝15檔金融股地板價 專家建議這樣買：領股息也賺價差

哥吉拉公仔釀婚姻危機 網列5大「不能碰」原因：有感情了

健美、彩妝跟國家發展有關？ 台大國發所論文包山包海

男獨攀崎溜山迷路 警消合力搜救3小時內找到人

中央社／ 高雄18日電

高雄56歲許姓男子昨天下午獨自攀登燕巢區崎溜山，卻不慎在山上迷失方向，趁手機快沒電前緊急報案求援；警消獲報後合力搜山救援，3小時內即找到許男，避免一場意外。

高雄市警察岡山分局今天發布新聞稿表示，昨天下午2時，岡山分局燕巢分駐所接獲通報56歲許男獨自攀登崎溜山，卻不慎在山上迷失方向，幸好隨身攜帶手機，緊急報案求援。

經過燕巢所派員會同山區維護員、消防人員協力搜山，在3小時內找到許姓男子，避免一場意外發生。

警方表示，據了解，許男是登山愛好者，假日休閒就是爬山健行；原以為崎溜山能簡單登頂、路線單純，但山區道路陡峭崎嶇且地形不易辨識，導致許男迷失方向，無法下山。

許男眼見手機快要沒電，且未攜帶齊全登山裝備，如不即時通報救援，夜晚山區恐易發生意外，於是趕緊向外求援；員警獲報後，即時聯繫深知崎溜山況的維護員及消防救護人員一同搜山。

警消等人透過空拍機，及許男拍攝的山域景色照片和「求救聲」，讓搜救人員順利找到許男，完成救援任務。岡山分局呼籲，希望登山愛好者在登山前，攜帶齊全裝備並了解相關登山路線、結伴同行，避免在山區迷失方向。

岡山 空拍機 警察

延伸閱讀

各地高溫炎熱 午後中南部及山區局部雷陣雨

嘉縣山區連日多雨 今迷糊步道男子不慎滑落20公尺邊坡

高雄5旬婦外出失聯 機車、布鞋現旗津港邊 海陸搜救中

台中以南7縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

相關新聞

影／提親喝太嗨 基隆準新郎醉倒躺車底險被輾

基隆市吳姓男子到準岳父家中提親，疑喝酒過量在離開後，路上不勝酒力醉倒路邊，頭部還在一輛轎車右側前、後輪胎間。住附近林姓男...

影／真的芭比Q了！MINI跑山失控撞護欄

有網友上傳一段跑山影片，三輛自小客車在山路上競速，最後一輛MINI轎車疑似想在過彎時超車，結果整輛車突然失控，先是左右搖...

3個月豪吸1.7億 桃20歲男經營博弈網站 抖音炫富被逮

桃園市一名陳姓男子時常在抖音、IG發布手捧大鈔、戴名表、開超跑畫面，遭警方網路巡邏盯上，循線查獲他與林男、楊男疑經營非法...

機車又闖國道？ 桃園19歲男受困交流道警救援

桃園市桃園區一名男子昨天騎車到大園區找朋友，卻因天色昏暗誤闖交流道匝道，進退兩難，只好報警求助；警方到場引導車流，並協調...

機車死傷數攀升 雙北首度聯手宣導機車安全月

宣導機車安全月，雙北市首度跨域合作，由北市交通局長陳學台、新北交通局長鍾鳴時首度聯手拍攝宣導影片，並聯合召開記者會宣導汽...

硬扯土地公金牌僅留金鍊 嘉義警逮獲吸毒小偷

嘉義縣水上鄉柳鄉村一間米店供奉土地公，日前遭竊賊闖入，懸掛於土地公上之4面金牌遭硬扯取走，僅留下斷掉的金鍊，水上警分局依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。