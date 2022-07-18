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硬扯土地公金牌僅留金鍊 嘉義警逮獲吸毒小偷
嘉義縣水上鄉柳鄉村一間米店供奉土地公，日前遭竊賊闖入，懸掛於土地公上之4面金牌遭硬扯取走，僅留下斷掉的金鍊，水上警分局依竊盜罪嫌將詹嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。
據了解，陳姓米店老闆娘當天在店面後方整理物品，詹姓嫌犯隨路過發現店無人隨機進入偷取神明金牌，米店老闆娘聽到有人進入店內聲響，回首看到詹男背影，立即大聲問該名男要找誰，該男隨即駕車逃逸，被害人覺可疑抄下車牌號碼，返回店內遂發現懸掛於神明上之4面金牌遭硬扯取走，僅留下斷掉的金鍊。
水上分局警方立即調閱米店附近監視器畫面，發現詹男空手徒步走入米店內，約1分鐘從店內走出且手上握有金牌，經調查46歲詹男涉有重嫌，向嘉義地方法院聲請搜票及拘票。
警方於朴子市詹嫌住處查扣金牌變賣贓款7300元及注射海洛因毒品針筒1支，詹嫌坦承犯案，全案依竊盜罪嫌將詹嫌移送台灣嘉義地方檢察署偵辦。
水上分局分局長蘇旭茂表示，請民眾平時應做好生命財產的安全防護，除外出時門窗應緊閉外，亦可在民宅外明顯處所安裝監視器，預防宵小覬覦。
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