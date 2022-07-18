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影／提親喝太嗨 基隆準新郎醉倒躺車底險被輾

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市吳姓男子到準岳父家中提親，疑喝酒過量在離開後，路上不勝酒力醉倒路邊，頭部還在一輛轎車右側前、後輪胎間。住附近林姓男子看到，先提醒車主別開車，免得輾過他，並報警求助。警方不久找到吳男未婚妻，送他回家休息。

基隆警二分局今天表示，和一路派出所所長陳志峰和警員石郁彣，16日晚間巡邏經過正濱路116巷時，林姓男子揮手示意停車，告知有名陌生男子，疑因喝醉了，躺在鄰居的車子下方，擔心發生危險。

員警看到體態壯碩的吳男昏睡在路上，頭部在右後車後下方，身上散發酒味。叫醒吳男後，發現他無法正確應答年籍等個人資料。

員警研判他應是住當地或來正濱路與人聚餐喝酒，在附近逐戶詢問，果然找到吳男的未婚妻，到現場照顧吳男。

據了解，吳男當天到未婚妻家中談論婚事，並與準岳父一家人喝酒助興。吳男是男主角，多喝了幾杯，結果告別準岳父一家人，走路出門要搭計程車回暖暖區住家時，中途醉倒。

林男說，16日晚上出門要倒垃圾時，看到吳男躺在鄰居的車子旁邊，因為躺在車子右側，頭部又在後輪前方。如果鄰居剛好要開車出門，可能會沒發現，輾到他後，對雙方都不好，提醒鄰居要小心，這時候又看到警車巡邏，所以請警察幫忙。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吳姓男子到準岳父家中提親後，疑喝酒過量醉倒路邊。警方在附近找到吳男未婚妻，送他回家休息。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓男子到準岳父家中提親後，疑喝酒過量醉倒路邊。警方在附近找到吳男未婚妻，送他回家休息。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓男子到準岳父家中提親後，疑喝酒過量醉倒路邊。警方在附近找到吳男未婚妻，送他回家休息。記者邱瑞杰／翻攝
吳姓男子到準岳父家中提親後，疑喝酒過量醉倒路邊。警方在附近找到吳男未婚妻，送他回家休息。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 警察 計程車

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