影／三招化解紫爆車潮 暑期遊雙東分流調撥成常態

疫情趨緩出遊人車倍增，台1線楓港以北路段10日車潮「紫爆」引發民怨。屏東警方這周祭出提前分流、預先調撥車道及燈控長綠等三招，順利去化車流。警方表示，暑假期間出遊人車多，接下來幾周將常態實施疏導策略，讓用路人開心出門，順暢返家。

警方統計，上周六台1線南下車流，與9日差不多，都超過3萬輛次，但本周因提前實施調撥車道，自水底寮五岔路口至楓港的車輛旅行時間，至多不超過35分鐘，平均時間約為26分鐘，較前一周減少4.5分鐘，平均時速約60公里，較前一周提升約10公里。

至於周日北返車流則比10日增加，因提前實施調撥車道，未見壅塞，台1線楓港至水底寮旅行時間平均38分鐘，較上周日平均55分鐘減少17分鐘，北上平均時速約42公里，較上周提升13公里。