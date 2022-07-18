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影／三招化解紫爆車潮 暑期遊雙東分流調撥成常態
疫情趨緩出遊人車倍增，台1線楓港以北路段10日車潮「紫爆」引發民怨。屏東警方這周祭出提前分流、預先調撥車道及燈控長綠等三招，順利去化車流。警方表示，暑假期間出遊人車多，接下來幾周將常態實施疏導策略，讓用路人開心出門，順暢返家。
警方統計，上周六台1線南下車流，與9日差不多，都超過3萬輛次，但本周因提前實施調撥車道，自水底寮五岔路口至楓港的車輛旅行時間，至多不超過35分鐘，平均時間約為26分鐘，較前一周減少4.5分鐘，平均時速約60公里，較前一周提升約10公里。
至於周日北返車流則比10日增加，因提前實施調撥車道，未見壅塞，台1線楓港至水底寮旅行時間平均38分鐘，較上周日平均55分鐘減少17分鐘，北上平均時速約42公里，較上周提升13公里。
屏東縣警局長劉印宮連續兩天都在楓港台9線匯流台1線路口坐鎮，機動調整疏導策略，並慰勉勤務員警。屏警交控中心此次使用空拍機即時監控車流，已提高疏導效能，預期接下來幾周，因疫情持續往下，將有更多民眾出遊，周休假日期間將常態實施分流、調撥及燈控三招，確保出遊車流順暢。
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