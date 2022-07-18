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黑衣人站路邊討債2小時沒作為 北警涉違失將懲處

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

張姓男子日前涉帶黑衣人向江姓男子討債6千萬元，松山分局警方獲報到場盤查，認為是債務糾紛，沒有回報幹部、也無排除現場，反而讓張等9人站在路邊持續協調債務2個多小時。松山警分局今澄清，張男已依妨害自由等罪嫌送辦，員警涉違失將依規定究責。

松山分局今指出，中崙派出所今年5月21日3時許獲報，市民大道四段129號一帶可能有人惹事，派出4名現場警力到場，盤查48歲張男等9人和35歲江男，認定是雙方協調債務糾紛。

當日警方尚未到場前，張男率人至2樓酒吧找到江男「我有事情要跟你講，你下來1樓」，並稱江男欠債6千萬元，涉嫌帶著江男到1樓燒烤店談債務。江男在燒烤店回答，一時之間籌不出錢，交出身上2萬9千多元，不久後警方獲報到場。

4名員警到場，先帶出江男並排查張等9人，確認是民事債務糾紛不介入，告知雙方要確保安全，警方持續留在現場，但員警們未依規定回報當日值班幹部，因民眾人數眾多，也沒有優勢警力到場，或將人帶回派出所，10人加4名警察站在路邊，長達2個多小時。

協調債務過程中，張男出示2張支票共6千萬元，江男卻稱與張男沒有債務關係，債權人另有其人，要求張男出事「債權轉讓書」見到白紙黑字或是原本的債權人到場，才認這筆債務。張男聲稱，債權人出國不在台灣，要求江男趕快籌錢，最後江的朋友拿10萬元到場；張男對江男稱今日算是還款13萬元，眾人各自離去。

警方指出，5月22日上午，江男向媒體投訴，認為警方到場錢，他被強行帶往1樓燒烤店，指控張男妨害自由，且員警處事涉有違失。警方隨後主動聯繫江男詢問他是否報案提告，江男便前往警局提告製作筆錄，警方在隔日通知張男到案說明，全案已依妨害自由、妨害秩序罪嫌移送台北地檢署偵辦。

松山分局今表示，本案員警處理案件過程未依規定通報、未及時將雙方帶返所處理，雙方站立路邊協調，時間過長，致投訴人誤解及值日幹部未能確實掌控及時協助處理等，已由督察人員查究相關人員責任，將予以懲處，並列為教育深切檢討，精進員警執勤技巧。

松山分局今表示，張男已依妨害自由等罪嫌送辦，員警涉違失將依規定究責。記者蕭雅娟／翻攝
松山分局今表示，張男已依妨害自由等罪嫌送辦，員警涉違失將依規定究責。記者蕭雅娟／翻攝

債務 警察

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