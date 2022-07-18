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非法仲介打農工同鄉網紅拍片助宣傳 移民署逮17人

中央社／ 高雄18日電

越南籍逾期滯台男子阿伸非法仲介移工在中南部從事農務工作，因免仲介費獲同鄉網紅「選美皇后珮珮」主動拍片宣傳，阿伸及7名非法雇主、9名移工遭移民署移請地方政府裁處。

越南籍男子阿伸（化名）以停留簽證入境後，逾期滯留在台，在雲林一帶非法從事農工，平均月入新台幣3萬元。一段時間後他開始聯繫合法在台工作的移工朋友，邀約一起非法打工、分擔房租，版圖一路從雲林擴展到高雄，近期集中在雲林地區從事採收高麗菜、玉米、青蔥、施肥及噴灑農藥等勞務。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期接獲線報，經埋伏蒐證，逮獲阿伸，並陸續查獲「非法仲介農工集團」7名非法雇主及9名從事農務的非法外來人口。

阿伸表示，自己家境清寒，能理解在外打工的辛苦，不向來應徵工作的移工收取仲介費用，從越南結婚來台、已歸化台籍的Youtube網紅「選美皇后珮珮」得知後，主動聯繫表示願意幫忙拍片宣傳，讓更多人可以加入阿伸的農工團隊，還請到非法雇主到場臨演。

高雄市專勤隊蒐證調查後，將非法仲介集團共17人，依違反就業服務法全數移請地方政府勞工局裁處。高雄市專勤隊長趙志成提醒，若僱用來路不明外來人口非法工作，違反就業服務法可處15萬元以上75萬元以下罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處新台幣50萬元，意圖營利者更涉及刑事責任。

移工 移民署

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