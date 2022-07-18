影／聽到報飆股明牌心動了 台中退休翁想砸20萬警急阻
台中市北區七旬陳姓退休老翁，近日有網友通報飆股明牌訊息，陳15日欲前往郵局匯款20萬元，不過因郵局行員發現匯款帳戶為私人帳戶，疑是歹徒投資詐騙的人頭戶，通知警方到場阻詐，第二警分局長陳家銘得知阻詐成功後，也到郵局送上宣導品「阻詐警察熊」布偶感謝。
第二警分局文正所警員謝承翰、陳舜華、警專實習生施勇全，15日接獲五權路郵局通報，陳姓老翁（70歲）疑中歹徒投資詐騙陷阱，經警方到場查證，得知陳翁是接獲聲稱投資股票導師來電，邀約加入有關財經交流群組，因在群組中看到許多投資獲利的回響，為規畫退休生活，拿出20萬元老本準備投資。
警方聽到後趕緊告知陳翁，投資詐騙通常以被害人獲利為起始點，取得被害人信任後，進而勸說大筆匯款，而群組中所謂獲利的截圖、人數，都是集團內部在操作。
陳翁不信警方，直說對方表示已為他開啟投資專戶，員警再提醒，歹徒常會製作假的網站來取信被害人，目的是為了蠱惑被害人投入更多金額。
陳翁經警方、郵局行員不斷勸說，打消匯款念頭，警方再向陳翁提醒，接獲不明來電，切記再三查證，尤其談及金錢相關之話題更是不可大意，若有相關疑問可撥打110或轄區派出所電話諮詢，以免血本無歸。
因轄內郵局行員阻詐成功，二分局長陳家銘前往郵局，致贈穿著警察制服、高人氣宣導品「阻詐警察熊」，感謝行員積極協助攔阻詐騙。
第二分局長陳家銘說，近年來詐騙集團日漸猖獗，第二分局已與北區34家金融機構組成防詐聯盟，推動「警銀聯阻防詐連線」，透過警察機構與金融機構的合作，提升金融機構協助攔阻民眾遭詐騙效能，及時攔阻守護，共同保護市民財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言