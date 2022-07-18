影／聽到報飆股明牌心動了 台中退休翁想砸20萬警急阻

台中市北區七旬陳姓退休老翁，近日有網友通報飆股明牌訊息，陳15日欲前往郵局匯款20萬元，不過因郵局行員發現匯款帳戶為私人帳戶，疑是歹徒投資詐騙的人頭戶，通知警方到場阻詐，第二警分局長陳家銘得知阻詐成功後，也到郵局送上宣導品「阻詐警察熊」布偶感謝。

第二警分局文正所警員謝承翰、陳舜華、警專實習生施勇全，15日接獲五權路郵局通報，陳姓老翁（70歲）疑中歹徒投資詐騙陷阱，經警方到場查證，得知陳翁是接獲聲稱投資股票導師來電，邀約加入有關財經交流群組，因在群組中看到許多投資獲利的回響，為規畫退休生活，拿出20萬元老本準備投資。

警方聽到後趕緊告知陳翁，投資詐騙通常以被害人獲利為起始點，取得被害人信任後，進而勸說大筆匯款，而群組中所謂獲利的截圖、人數，都是集團內部在操作。

陳翁不信警方，直說對方表示已為他開啟投資專戶，員警再提醒，歹徒常會製作假的網站來取信被害人，目的是為了蠱惑被害人投入更多金額。

陳翁經警方、郵局行員不斷勸說，打消匯款念頭，警方再向陳翁提醒，接獲不明來電，切記再三查證，尤其談及金錢相關之話題更是不可大意，若有相關疑問可撥打110或轄區派出所電話諮詢，以免血本無歸。

因轄內郵局行員阻詐成功，二分局長陳家銘前往郵局，致贈穿著警察制服、高人氣宣導品「阻詐警察熊」，感謝行員積極協助攔阻詐騙。