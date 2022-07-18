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影／風翼衝浪從淡水河口被流帶向外海 海巡救起3人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水河口昨天下午有3個民眾玩風翼衝浪時，被海流帶往外海越漂越遠，幸好海巡署漁港安檢所守望人員發現得早，研判情況不對勁，立刻通報出動救生艇馳援，平安將3人帶回岸上，無須就醫。

據了解，昨天周日有許多民眾在淡水沙崙海域從事水上活動，第八岸巡隊淡水第二漁港安檢所執行守望勤務人員，下午4時許發現其中有3名風翼衝浪玩家，疑被海流帶向外海，離岸越來越遠。

漁港所立即派遣備勤人員出動，同步通報第三巡防區指揮部、新北市消防局滬尾分隊、淡水水上救生協會。後來巡防區指派第二三岸巡中隊第一機動巡邏站駕駛救生艇攜帶相關裝備前往。

越靠外海風浪越大，待援民眾連登上救生艇都費盡力氣，海巡與水上救生協會人員合力將3人救上船，帶返漁人碼頭第二漁港，交由消防隊救護人員檢視健康狀況，3人都意識清醒，無需送醫。

第八岸巡隊表示，民眾若在港區或岸際遇到緊急救援事件，可撥打「118」服務專線，海巡署將立即前往提供協助，爭取黄金救援時間。

外海風浪大，待援民眾連登上救生艇都費盡力氣。記者林昭彰／翻攝
外海風浪大，待援民眾連登上救生艇都費盡力氣。記者林昭彰／翻攝
海巡人員從救生艇將魚雷浮標拋向海上待援民眾，拖回船邊。圖／第八岸巡隊提供
海巡人員從救生艇將魚雷浮標拋向海上待援民眾，拖回船邊。圖／第八岸巡隊提供
海巡人員從救生艇將魚雷浮標拋向海上待援民眾，拖回船邊。圖／第八岸巡隊提供
海巡人員從救生艇將魚雷浮標拋向海上待援民眾，拖回船邊。圖／第八岸巡隊提供

海巡署 淡水河

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