竹南崎頂岸際無名女屍 警公布特徵協尋家屬
苗栗縣竹南鎮崎頂海水浴場南側岸邊14日發現1具無名女屍，因身上無證件也無刺青、胎記，警方今天公布死者特徵及穿著衣物、配戴的金屬耳環照片，盼協尋家屬查明身分。
苗栗縣警察局竹南分局今天發布新聞稿指出，海巡人員14日下午6時許，在竹南崎頂海水浴場南側、海巡龍鳳安檢所崎頂雷達站前岸邊發現1具女屍，身上查無證明文件，經檢察官及法醫相驗，身上無外傷痕跡。
警方表示，死者為女性，年齡約30至50歲，身高約162公分，圓臉、耳朵戴有圓形金屬2個耳環，著白色無袖上衣和黑色七分短褲、無刺青、無胎記等明顯特徵，短頭髮黑、白，有染深褐色，除持續比對失蹤人口外，也公布上述特徵，盼協尋家屬出面指認。
警方呼籲，若有親友失蹤且與公布特徵相符者，可向竹南分局偵查隊037-473818或是與大同派出所聯繫。
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