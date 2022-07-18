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富山保育區1晚抓32隻龍蝦＋10尾魚 2男違法採捕被查獲
王姓、鄭姓男子今天凌晨持魚叉，進入台東縣富山保育區，採捕龍蝦、刺魚，經地方居民發現、通報海巡署到場，查獲2人違規採捕龍蝦32隻、魚類10尾及海螺2顆，全案依違反漁業法規定函送主管機關裁處。
海巡署表示，今日凌晨3時許接獲陳姓男子報案，台東富山保育區內疑似有違規採捕水產動植物，隨即派遣第二機動巡邏站及司法小隊前往現場應處，抵達後發現，保育區有民眾以魚叉違規採捕魚、蝦。
第13岸巡隊表示，線上巡邏組及司法小隊同仁抵達後發現保育區內有潛水燈光，當場查獲王姓及鄭姓男子正以魚叉採捕動植物，採捕工具魚叉2支，龍蝦32隻、魚類10尾(白毛、鸚哥)及海螺2顆，蒐證後將採捕漁獲野放，後續函送台東縣政府裁處。
海巡署13岸巡隊表示，富山漁業資源保育區為台東縣政府公告禁漁區，違規將依漁業法規定處3至15萬元罰缓，提醒民眾切勿於此處以任何器具違規採捕水產動植物以避免觸法。
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