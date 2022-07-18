影／台中婦KTV歡唱喝高粱 酒駕連撞3車警抓人送辦

台中市無業黃姓婦人今天凌晨與友人在KTV歡唱後，開車返家，途中不勝酒力，在西區三民路一帶，撞上兩輛路邊停放車輛，而黃婦在該處肇事前，疑有在市府路、光復路附近擦撞另輛轎車，需後續調閱監視器釐清，因黃婦酒測值超標，將依公共危險罪送辦，全案無人受傷。

據查，黃姓婦人（54歲）無業，今天凌晨與朋友在市區的一家KTV歡唱後，開車返家，凌晨4時許行經西區三民路一段、自治街口時，碰撞陳姓男子、陳姓女子在路邊停放的2輛轎車，警方獲報到場酒測，黃婦酒精濃度超過每公升0.25毫克，另外在市府路近光復路，另外有一輛蘇姓男子的轎車也遭碰撞，不排除也是黃婦所為，後續將釐清。

黃婦坦承，與在KTV有小酌，喝了三杯高粱，全案警方將依公共危險罪送辦，肇事逃逸部分，將後續釐清依法裁處。

第一警分局呼籲，民眾遵守交通安全規則，切勿心存僥倖，酒後不開車、開車不喝酒，警方對於酒駕者絕不寬貸、必定嚴辦，務必將酒駕者繩之以法，以維護市民生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康