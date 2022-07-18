台南治安增添利器 市長黃偉哲校閱啟用新警車

員警執勤維護治安相當辛勞，台南市政府編4500萬元預算，汰購警用汽車44輛及機車180輛，今天在交通大隊舉行新車啟用典禮，市長黃偉哲主持校閱。

黃偉哲今天上午9點多由市議員陪同，在交通大隊前廣場校閱新購巡邏警車、偵防車、機車及電動機車，他還試乘警車後，比起大姆指出說:「讚！」。

黃偉哲說，很高興見到警察局能夠在疫情嚴峻及市場缺車等不利環境下，調查所屬需求，超前部署，提早汰購各式車輛並完成交車，有效提升員警執勤的安全，對打擊犯罪及保障人民生命財產安全有莫大幫助。

黃偉哲表示，警察為了治安、交通及為民服務，不眠不休，非常辛勞，他都有看到並感受到警察局的用心，市府將持續編列相關預算，積極協助更新各項警用設備、路口監視器系統及辦公廳舍，讓所有員警都能安心，並增加打擊犯罪能量，一起為台南市來打拚。