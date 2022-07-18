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縱走能高安東軍 山友疑高山症頭暈嘔吐 直升機吊掛下山

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

有一行9人登山隊前往能高安東軍北三段縱走，昨天行經花蓮萬榮鄉白石池營地時，其中55歲蕭姓山友疑似高山症發作，無法再爬山，花蓮縣消防局獲報請求救援，空勤總隊趁著今天好天氣，出動直升機協助蕭男吊掛下山，由救護車送醫治療。

消防局昨天獲報，該登山隊來自全台各地組團爬山，9人於7月15日在南投的屯原登山口入山，預計今天從奧萬大下山，行程為期4天。昨天在能高段白石池營地附近時，蕭姓山友出現頭暈、頭痛及嘔吐等疑似高山症症狀，因身體不適，無法繼續行走，其他山友向消防隊求救。

消防局第二大隊昨已派遣3名救難隊員，從屯原登山口進入救援，並請空勤總隊第一大隊第三隊出動黑鷹直升機協助吊掛，但昨天下午因山區雲幕覆蓋，視線不佳，無法執行吊掛，今晨見天氣放晴後，空勤再次出動直升機前往救援。

空勤總隊於今晨6點30分出動直升機，從花蓮機場起飛後，沿花東縱谷爬高至9000呎定向目標區萬榮鄉白石池南面，並在6點50分吊掛，由搜救員替患者檢傷，3分鐘後完成吊掛，順利抵達德興球場旁空地，救護車將患者送往慈濟醫院治療。

一名55歲蕭姓山友與親友組團縱走能高安東軍山，疑似高山症發作，由直升機吊掛協助送醫。圖／空勤總隊提供
一名55歲蕭姓山友與親友組團縱走能高安東軍山，疑似高山症發作，由直升機吊掛協助送醫。圖／空勤總隊提供
登山隊昨天行經花蓮萬榮鄉白石池營地時，其中55歲蕭姓山友疑似高山症發作請求救援，空勤總隊今出動直升機協助吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供
登山隊昨天行經花蓮萬榮鄉白石池營地時，其中55歲蕭姓山友疑似高山症發作請求救援，空勤總隊今出動直升機協助吊掛下山送醫。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 山友 空勤總隊

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