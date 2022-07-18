快訊

本周邁入大暑 彭啟明：持續一周晴朗穩定高溫天氣

超人媽媽養10孩！日日起床像打仗 每週伙食費破萬

酸林佳龍「腦袋裝什麼」 張博洋、台灣基進都道歉了

左營某宮廟遶境煙務瀰漫毀損路面 依空汙、廢清法開罰

聯合報／ 記者徐如宜石秀華／高雄即時報導

高雄市左營一間宮廟昨天舉辦大型廟會活動，沿路燃放大量鞭炮，煙霧瀰漫，並在自由黃昏市場旁孟子路面留下大片焦黑炸痕。高雄市環保局今天表示，將以違反廢清法裁罰1200至6千元罰鍰，粒狀汙染物部分，以違反空汙法裁罰1200至10萬元罰鍰。

左營這間宮廟昨天下午舉行大型廟會，遶境隊伍沿街放鞭炮，空氣中瀰漫大量煙霧，造成空氣汙染。民眾難以難受，拍下影片向環保局檢舉。

環保局表示，接獲檢舉後派員稽查，沿路蒐證，確認宮廟隊伍有燃放鞭炮造成地面汙染，大量粒狀物也造成空氣汙染。

環保局表示，廟宇鞭炮事件汙染地點位在左營國中文川路跟曾子路，環保局將以違反廢清法27條汙染路面舉發，裁處1200至6000元罰鍰；另有關燃放鞭炮產生粒狀物部分，將以違反空氣汙染防制法32條舉發，裁處1200元至10萬元罰鍰。

高雄市左營一間宮廟昨天舉辦大型廟會活動，沿路燃放大量鞭炮，煙霧瀰漫。圖／高雄市環保局提供
高雄市左營一間宮廟昨天舉辦大型廟會活動，沿路燃放大量鞭炮，煙霧瀰漫。圖／高雄市環保局提供

空氣汙染 高雄市 遶境

延伸閱讀

火力全開！張善政：拜宮廟沒誠信 不配當政治人物

影／外木山海上王爺遶境百年傳統 16漁船淨港盛大壯觀

樹林宮廟神桌下驚見男焦屍 警：無外力介入死因待查

寵物也要普度 全聯「中元感恩月」集結5大宮廟普渡箱 線上也能一指購

相關新聞

莽男不滿遭逼車 持玩具槍拉滑套嚇人法官判罰1萬

李姓男子不滿遭人逼車拿玩具槍拉滑套後，開車到台南地檢署停車場。警方獲報循線追查，在車上查扣到槍枝。台南地院簡易法庭法官認...

影／真的芭比Q了！MINI跑山失控撞護欄

有網友上傳一段跑山影片，三輛自小客車在山路上競速，最後一輛MINI轎車疑似想在過彎時超車，結果整輛車突然失控，先是左右搖...

左營某宮廟遶境煙務瀰漫毀損路面 依空汙、廢清法開罰

高雄市左營一間宮廟昨天舉辦大型廟會活動，沿路燃放大量鞭炮，煙霧瀰漫，並在自由黃昏市場旁孟子路面留下大片焦黑炸痕。高雄市環...

苗栗市中山路彎道自撞電桿車禍 一年好幾起居民心驚驚

一輛轎車昨天下午在苗栗市中山路柑園路段，疑似車速過快，失控撞及路旁電桿，車頭嚴重毀損，車內翁姓駕駛（27歲）受輕傷無大礙...

台南阿伯偷拿九層塔盆栽 警查到他已摘光吃掉了

台南市71歲高姓男子在安平區民宅騎樓前，見四下無人，涉嫌將他人種植九層塔盆栽裝入塑膠袋內從容離去，警方調閱監視錄影器畫面...

紙筆勸阻攔詐騙 警成功抓車手

一名六十五歲婦人接獲假綁架電話，以為兒子被囚禁拷打，心急到銀行領款七十九萬元要救兒，行員報警；警方到場婦人還與歹徒對話中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。