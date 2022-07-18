左營某宮廟遶境煙務瀰漫毀損路面 依空汙、廢清法開罰
高雄市左營一間宮廟昨天舉辦大型廟會活動，沿路燃放大量鞭炮，煙霧瀰漫，並在自由黃昏市場旁孟子路面留下大片焦黑炸痕。高雄市環保局今天表示，將以違反廢清法裁罰1200至6千元罰鍰，粒狀汙染物部分，以違反空汙法裁罰1200至10萬元罰鍰。
左營這間宮廟昨天下午舉行大型廟會，遶境隊伍沿街放鞭炮，空氣中瀰漫大量煙霧，造成空氣汙染。民眾難以難受，拍下影片向環保局檢舉。
環保局表示，接獲檢舉後派員稽查，沿路蒐證，確認宮廟隊伍有燃放鞭炮造成地面汙染，大量粒狀物也造成空氣汙染。
環保局表示，廟宇鞭炮事件汙染地點位在左營國中文川路跟曾子路，環保局將以違反廢清法27條汙染路面舉發，裁處1200至6000元罰鍰；另有關燃放鞭炮產生粒狀物部分，將以違反空氣汙染防制法32條舉發，裁處1200元至10萬元罰鍰。
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