苗栗市中山路彎道自撞電桿車禍 一年好幾起居民心驚驚
一輛轎車昨天下午在苗栗市中山路柑園路段，疑似車速過快，失控撞及路旁電桿，車頭嚴重毀損，車內翁姓駕駛（27歲）受輕傷無大礙，同一彎道一年要發生數件類似車禍，居民希望有關單位會勘研究解決。
警方初步調查，翁姓男子昨天下午4點47分下班開車返家，途經苗栗市中山路柑園路段，車子先撞斷路旁的電線桿，再彈回打橫停在內側車道，事故發生時揚起大片煙塵，隨後一輛小轎車驚險閃過，另2輛轎車及時煞住，沒有波及其他人車。
翁男臉部擦傷沒有大礙，電線桿斷折倒在路中，還有碎片散落，苗栗警察分局據報處理，晚上7點20分清空車道，恢復正常通行，警方初步調查，翁男沒有酒駕，疑似車速過快肇禍，呼籲民眾行車務必遵守速限，行經彎道更應減速慢行，以確保行車安全。
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