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獨／高雄警巡佐戀國中女同學 遭控「警界騙子」下場慘

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名偏鄉分局的已婚羅姓巡佐，趁著辦國中同學會時，追求劉姓女同學，2人交往近2年，劉女不堪「被分手」，認為感情受騙，多次將寫有「警界大騙子」等控訴內容的明信片寄至分局檢舉，分局調查羅「婚外情」違紀行為屬實，記過2支並報調市區派出所懲處。

據了解，該名50多歲的羅姓巡佐，在高雄市偏鄉山區的分局派出所服務，縣市合併前，曾當過所長；2年前因舉辦國中同學會，和劉姓女同學重逢，羅雖已婚，竟展開追求劉女，2人交往近2年後，羅卻提出分手。

劉女因不堪被分手，認為羅警刻意欺騙她的感情，多次控訴以寫有「警界大騙子」的明信片，寄發至羅警服務的分局，分局展開調查。

分局督察組調查後，認定羅警在有婚姻關係存續之下，卻和劉女有不正當男女關係，有「偷吃」的婚外情行為，斲傷警察形象並違反夫妻之間的忠誠，已違反「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」的規定。

分局召開人評會呈報市警局後，警局上個月決議將羅警記過2支，並從偏鄉分局報調至市區的新興分局，為防止風紀問題再發生，並列教育輔導對象。

高雄市警局一名偏鄉分局的已婚羅姓巡佐，戀上國中女同學，2人分手後，遭控「警界騙子」，警局調查羅警婚外情屬實，將他記過2支，報調市區分局，並列教育輔導對象。記者石秀華／攝影
高雄市警局一名偏鄉分局的已婚羅姓巡佐，戀上國中女同學，2人分手後，遭控「警界騙子」，警局調查羅警婚外情屬實，將他記過2支，報調市區分局，並列教育輔導對象。記者石秀華／攝影

分手 偏鄉 警察

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